La star de la WNBA annonce qu’elle est mariée et attend un bébé avec sa femme

Félicitations pour Candace Parker ! La star de la WNBA a partagé mardi une mise à jour passionnante de sa vie, annonçant qu’elle et sa partenaire Anya Petrakova sont mariées et attendent également leur premier enfant ensemble. La petite en route rejoindra la grande soeur Lailaa, la fille de Parker âgée de 12 ans qu’elle partage avec son ex-mari, le joueur NBA Shelden Williams.

Parker a fait cette annonce passionnante dans un article marquant son anniversaire de deux ans avec Petrakova. La capitaine de Chicago Sky, qui a aidé à mener son équipe de ville natale à leur tout premier championnat WNBA la saison dernière, a partagé une galerie d’images avec des instantanés de leur mariage ainsi que des photos de Petrakova berçant son baby bump alors qu’elle se tenait sur la plage. Une autre image montrait le couple heureux avec Lailaa. En écrivant « Joyeux anniversaire », Parker a poursuivi en disant qu' »il y a 2 ans, j’ai épousé mon meilleur ami devant notre famille proche et nos amis. Mon cœur aurait pu exploser. J’ai pleuré comme un bébé. »

« Ce voyage n’a pas été facile. Je suis fier de nous et de ce que nous avons construit et de qui nous sommes devenus à la fois individuellement et ensemble », a poursuivi Parker. « Merci d’avoir toujours aimé Lailaa comme la vôtre, d’être mon calme, mon soutien, ma voix de la raison, mes rires, mes câlins, ma danse sous la pluie, mon bonheur, ma maison… Merci de me défier constamment et de dire moi quand je me trompe. JE T’AIME. Je t’apprécie, je t’apprécie et ce que nous avons. »

Parker a poursuivi en disant qu’elle et sa femme avaient « toujours rêvé de faire grandir notre famille », ajoutant que « c’est surréaliste que nous ayons maintenant un bébé en route! » Elle a révélé que « Lailaa est excitée d’être une grande soeur! » Elle a conclu le post avec un doux message à Petrakova, écrivant: « Tu ne pourrais pas être plus belle! Glowing, tout en comprenant que je dois constamment aimer, embrasser et parler à ton ventre ET oui… jouer Jay-Z pour le bébé. » Parker a déclaré qu’elle « a hâte de se lancer dans ce prochain chapitre de la vie avec vous! »

Petrakova est une ancienne joueuse de basket-ball professionnelle qui, selon le New York Post, faisait partie de l’équipe nationale féminine de Russie qui s’est classée quatrième aux Jeux olympiques d’été de 2012. L’heureuse nouvelle de Parker et Petrakova mardi a été accueillie par une vague d’amour et de messages de félicitations, avec le commentaire de la journaliste sportive Taylor Rooks, « o magnifique !! Joyeux anniversaire et félicitations !!! » Le compte officiel de la WNBA a écrit : « . nous a tous fait sortir lol. »