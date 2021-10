La star de la WNBA Candace Parker rend hommage à Kobe et Gigi Bryant après le championnat de Sky

La star de Chicago Sky, Candace Parker, a rendu hommage à Kobe Bryant après avoir aidé l’équipe à remporter le premier championnat WNBA de la franchise dimanche.

Parker a été capturée en train de recueillir ses pensées après que l’équipe de sa ville natale ait clôturé la série contre le Phoenix Mercury. Elle a déclaré que le moment était un hommage à la légende décédée des Lakers de Los Angeles, qui a posé avec le trophée Larry O’Brien dans les vestiaires après avoir remporté son deuxième titre.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’attaquante/centre de Chicago Sky Candace Parker semble passer alors que la gardienne de Phoenix Mercury Diana Taurasi (3) défend au cours de la première moitié du match 1 de la finale de basket-ball WNBA, dimanche 10 octobre 2021, à Phoenix. (Photo AP/Ralph Freso)

« Je pense que Kobe et Gigi ont tant compté pour notre ligue », a déclaré Parker via Yahoo Sports. « Donc, le conseil que j’ai reçu de Vanessa avant le match était: » Jouez à la manière de Gigi. » Et je pense que nous l’avons fait. Nous l’avons fait toutes les séries éliminatoires. Et donc je veux juste reconnaître [Kobe’s] contribution. »

Parker a révélé que les Bryants étaient dans l’esprit du Sky pendant le match.

SKY REMPORTE LEUR PREMIER TITRE WNBA DERRIÈRE LE LATE-GAME RUN

« [Vanessa] a dit, si Gigi pouvait jouer, elle jouerait aussi fort qu’elle le pourrait. Donc je pense que c’était énorme dans notre équipe et juste nous avons surmonté tout ce qui s’est passé aujourd’hui. Alors merci Vanessa. Nous t’aimons Gigi, nous t’aimons Kobe », a-t-elle ajouté.

Candace Parker # 3 du Chicago Sky s’entretient avec la journaliste ESPN Holly Rowe après le quatrième match de la finale de la WNBA au Wintrust Arena le 17 octobre 2021 à Chicago, Illinois. Le Chicago Sky a battu le Phoenix Mercury 80-74 pour remporter le championnat. (Photo de Stacy Revere/.)

Vanessa Bryant acclamait Parker and the Sky. Elle a confirmé que Parker avait demandé un « kobéisme ».

« Vous m’avez demandé un autre ‘Kobeism’ ce matin et je vous ai demandé de jouer à la manière de Gigi si elle en avait l’opportunité. Vous avez joué à la manière de Gigi! » Bryant a écrit dans un post Instagram.

Parker a marqué trois points pour égaliser le pointage à 72 avec 1:57 à jouer. Elle était en larmes en parlant avec Holly Rowe d’ESPN alors qu’elle discutait d’apporter un championnat à Chicago.

CHICAGO, IL – 17 OCTOBRE: Candace Parker, n°3 du Chicago Sky, se dirige vers le panier contre le Phoenix Mercury lors du quatrième match de la finale WNBA 2021 le 17 octobre 2021 à la Wintrust Arena de Chicago, Illinois. (Photo de Barry Gossage/NBAE via .)

« Tout ce que cette équipe a traversé toute l’année nous a préparés à cela », a déclaré Parker. « Nous étions en baisse de neuf, nous étions en baisse de 11, nous devons juste rester avec ça, et c’est ce que nous avons fait toute la saison. Je suis tellement fier de ce groupe. Je suis tellement fier de ce groupe avec notre combat, ensuite mentalité d’homme je veux dire [Stefanie Dolson] entrer et avoir ces layups. [Courtney Vanderslooot] faire ce qu’elle fait toute l’année, je veux dire [Allie Quigley]. … C’est incroyable. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Parker, qui a signé avec le Sky pendant l’intersaison après avoir passé 13 saisons avec les Los Angeles Sparks, a terminé avec 16 points, 13 rebonds, cinq passes décisives et quatre interceptions.