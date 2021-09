La star de la WNBA Sabrina Ionescu rend hommage à Gigi et Kobe Bryant avec un maillot personnalisé

Cet hommage à Kobe Bryant et Gianna Bryant est un slam dunk.

Avant de se rendre sur le terrain pour les éliminatoires de la WNBA le jeudi 7 septembre. 23 ans, star du basket-ball Liberty de New York Sabrina Ionescu a enfilé un maillot personnalisé qui honorait les souvenirs de son défunt mentor, Kobe, et de sa fille, Gianna. Le maillot comportait une division des maillots Kobe et Gianna’s Lakers et Mamba Academy, présentant leurs numéros # 24 et # 2 respectivement.

Après, Vanessa Bryant a partagé le doux geste de son histoire Instagram avec une rangée d’émojis cardiaques.

En tant que fan de longue date de Kobe, Sabrina a souvent expliqué à quel point elle le considérait comme un modèle et était honorée de l’aider à entraîner Gigi et ses coéquipiers dans sa Mamba Sports Academy.

“Gigi avait tellement de compétences de son père”, a rappelé Sabrina en février 2020 peu de temps après la mort tragique des deux dans un accident d’avion. “On pouvait dire le nombre d’heures qu’ils passaient dans le gymnase, à pratiquer ses mouvements. Elle souriait tout le temps, mais quand c’était l’heure du jeu, elle était prête à tuer.”