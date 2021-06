La star de la WWE Mansoor raconte l’histoire hilarante de devenir accidentellement numéro deux dans le vestiaire de Shane McMahon avant la victoire de 51 hommes au Battle Royal

Mansoor est la toute première superstar de la WWE née en Arabie saoudite et bien qu’il n’ait que 25 ans, il a déjà accompli beaucoup de choses au cours de sa courte carrière.

Après avoir déménagé aux États-Unis à l’âge de 11 ans, Mansoor est allé à l’école et a immédiatement commencé à s’entraîner pour devenir lutteur. Son essai pour la WWE aurait toujours lieu en Arabie saoudite, et il était le seul lutteur à son essai avec une expérience de lutte du tout.

Mansoor est la toute première superstar saoudienne de la WWE

Depuis la conclusion d’un accord très lucratif avec le Royaume d’Arabie saoudite en 2018, la WWE organise chaque année quelques émissions dans le pays. Il est ironique que Mansoor ait dû rentrer chez lui pour obtenir le cliché pour lequel il travaillait sur le sol américain.

Le succès est venu rapidement à Mansoor. À peine un an après le début de son voyage à la WWE à Super Showdown en Arabie saoudite, Mansoor a remporté la bataille royale de 51 hommes. Cependant, avant de le gagner, il a eu une rencontre fortuite avec un McMahon dans le pire des endroits.

“Nous étions en quelque sorte dans un petit vestiaire – moi et les autres garçons saoudiens”, a expliqué Mansoor exclusivement à talkSPORT. “Eh bien en fait, c’était moi, les garçons saoudiens et le lutteur de sumo qu’ils avaient pour le Greatest Royal Rumble.

“Nous partagions cela et ils se disaient ‘OK, tu vas aller dans cette salle de bain là-bas, d’accord?’ dans le couloir. C’est ce que nous avons utilisé, c’est ce que tous les garçons ont utilisé.

Mansoor a remporté la bataille royale de 51 hommes dans son pays d’origine

«Alors, la prochaine fois que nous étions en Arabie saoudite pour la plus grande bataille royale, j’allais dans cette salle de bain parce que je savais que c’était la salle de bain que nous utilisons, non? C’est chez lui que je vais.

« Alors j’entre, je vais dans l’étal et je fais mes affaires. Et c’est une de ces toilettes à chasse d’eau automatique que je déteste. Parce que j’aime m’ajuster, tu sais, et à chaque fois que je bouge d’un pouce, ça rougit ! Alors c’est comme si j’accouche là-dedans [laughs].

« Alors ça se passe, puis je me dirige vers le petit vestiaire – il y a quelques casiers ici et trois stands – et qui vois-je à ma droite ? Il y a Shane McMahon.

Shane McMahon essayait juste de se changer !

Je le vois là-bas et il a sorti ses valises. Je me dis ‘hey… hey, comment ça va ?’ et il me regarde avec le visage le plus confus et dit ‘hey, man.’ Alors je regarde mes mains comme oh, je ne peux pas lui serrer la main ! Évidemment.

«Alors je vais me laver les mains et je regarde les serviettes et elles sont sorties. Alors mes mains sont mouillées et je suis comme ‘Désolé’ et il me dit ‘Non, non, non, ça va.’ Alors je vais sortir par la porte et il dit ‘Hé, attends une minute.’

“Alors je m’arrête et me fige dans une sueur froide [laughs]. Il regarde et dit ‘… Qui êtes-vous ?’ Et je dis ‘Je suis Mansoor.’ Et il dit ‘OK, ravi de te rencontrer, mec. Je suis Shane.’ OK, ravi de vous rencontrer !

Mansoor a été bien poussé à la WWE

«Et je suis sorti comme un dieu, c’était tellement bizarre. J’ai complètement gâché cette interaction. Je ne lui ai pas serré la main et je n’ai pas été respectueux et tout cela était bizarre.

«Et puis j’ai réalisé, je suis retourné et j’ai regardé sur le côté de la porte et il y a un morceau de papier qui dit le vestiaire de Shane McMahon. Je suis comme ‘Oh nooooon.’ Je viens de faire une décharge dans les vestiaires de Shane McMahon !

« Mais non, il est super cool ! Après que j’ai gagné la bataille royale et que j’ai coupé ma promo, il était en gorille, il est venu vers moi, m’a serré la main et m’a dit ‘Hé mec, tu as fait du bon travail, c’était génial.’ Alors j’étais comme Dieu merci ! Etait bon [laughs]. “

Quel début de vie à la WWE !

