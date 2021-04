La star de la WWE, Rhea Ripley, confirme qu’elle n’était pas censée être sur WrestleMania, dit qu’elle était dans les coulisses de la restauration pendant des mois

Le match pour le titre RAW Women’s à WrestleMania 37 a certainement pris quelques virages en cours de route.

À l’origine, Lacey Evans devait vaincre Asuka à Elimination Chamber et se mettre sur une trajectoire de collision avec Charlotte Flair.

WWE

Rhea Ripley v Asuka s’est vraiment réuni tard

Evans tomberait enceinte et cela a poussé la WWE à basculer vers Flair contre Asuka II à WrestleMania, qui était un sacré bon substitut.

Ensuite, la WWE a suspendu Flair prématurément, pensant qu’elle était peut-être enceinte – ce qu’elle n’était pas – et pendant qu’elle n’était pas à la télévision, elle a été testée positive pour COVID-19.

Flair est revenu pour WrestleMania avec un peu moins de deux semaines à perdre, mais la WWE a décidé de passer à autre chose et d’amener Rhea Ripley à la liste principale et de l’insérer instantanément dans le match pour le titre.

Des sources ont déclaré à talkSPORT que Ripley devait initialement faire ses débuts la nuit après WrestleMania et lorsque nous avons eu l’occasion de lui parler cette semaine, l’ancienne championne de NXT a confirmé qu’elle ne s’attendait pas à être sur la carte ce week-end.

WWE

Rhea Ripley s’est affirmée rapidement sur Monday Night RAW

“Pour être honnête, ce fut un changement très rapide”, a déclaré Ripley à propos de son insertion dans le match.

«C’était quelque chose auquel je ne m’attendais pas vraiment, je ne m’attendais pas à être sur WrestleMania cette année. C’est juste quelque chose que je n’ai pas vraiment vu se produire.

«J’étais en fait assis dans la restauration pendant un ou deux bons mois. Je ne me souviens même pas, c’était comme pour toujours!

«Mais j’étais juste assis là à manger, à regarder les émissions, à attendre mon heure pour essayer de choisir ma meilleure opportunité. Et quand Asuka a affronté Peyton [Royce] c’était juste le bon jour. Ils sont venus à moi comme “ouais, c’est votre temps” et je suis comme “doux!”

«Je suis prêt à tout, je peux le faire, c’est mon seul coup. Je pourrais aussi bien y aller, c’est comme ça que ça marche.

«Vous devez prendre vos photos, vraiment viser les étoiles avec elles et faire de votre mieux. Les gens le voient et vous vous retrouvez avec des matchs de WrestleMania [laughs]», A déclaré Ripley.

Charlotte Flair et Rhea Ripley ont eu un premier match fantastique à WrestleMania

La joueuse de 24 ans a concouru sur WrestleMania l’année dernière alors qu’elle défendait le titre féminin NXT contre Charlotte Flair dans le premier match.

Elle n’a pas réussi à cette occasion, mais maintenant, elle est prête à devenir une grande joueuse de Monday Night Raw.

Regardez RAW tous les lundis soir sur BT Sport et WrestleMania est ce week-end! Les 10 et 11 avril, les deux soirées sont sur le WWE Network et BT Sport

C’est la semaine de WrestleMania, alors rejoignez l’équipe talkWRESTLING pour un énorme show en avant-première de Mania! Écoutez les interviews exclusives de talkSPORT avec le 5x Champion de la WWE Daniel Bryan et le tout premier Champion britannique de la WWE Drew McIntyre, ainsi que «The Game» Triple H sur les raisons pour lesquelles il n’a pas de match cette année, et Simon Miller de WhatCulture se joint à nous pour décomposer le carte. Prendre plaisir!