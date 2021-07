La star de la WWE Riddle dit que Conor McGregor peut battre Dustin Poirier facilement et l’exhorte à afficher le côté sauvage qui était présenté lors de la conférence de presse

in

Conor McGregor est de retour dans un octogone de l’UFC ce week-end lorsqu’il affronte Dustin Poirier pour la troisième fois.

Les deux hommes se sont déjà battus, mais la bataille finale a lieu à l’UFC 264 à Las Vegas.

Dossier sportif

McGregor était un animal différent de l’UFC 257 lors de la conférence de presse

La star de la WWE Riddle est un homme avec une expérience UFC. Il a terminé son séjour là-bas avec une fiche en carrière de 8-3 (2), mais il a initialement remporté ces deux sans concours.

Ils ont été annulés car Riddle a été testé positif au cannabis et, finalement, c’est ce qui a incité le président de l’UFC, Dana White, à le licencier.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ MCGREGOR POUR GAGNER VIA KO, TKO OU DQ À L’ÉNORME 40/1

Il a son dernier combat à l’UFC quelques mois seulement avant le premier de McGregor en 2014. Il était sur une séquence de cinq victoires consécutives lorsque l’UFC l’a laissé partir.

Désormais l’une des stars les plus brillantes de RAW, Riddle a donné à talkSPORT son point de vue sur le combat extrêmement important de McGregor avec Poirier ce samedi.

. – .

Matt Riddle est passé à la lutte après sa sortie de l’UFC

« Conor est un tel étalon. C’est un artiste sur le ring, hors du ring. Il fait parler les gens et c’est la seule chose que j’essaie de dire aux gens sur le combat, la lutte et tout ça : vous pouvez être l’un des meilleurs lutteurs ou combattants, mais si vous ne faites pas parler les gens de votre combat ou match, tu n’as pas de valeur.

« Si vous ne pouvez pas vendre de billets, vous n’avez aucune valeur. J’ai appris cela à la dure à l’UFC ; J’ai été licencié dans des circonstances différentes mais je vous garantis que si j’avais apporté plus d’argent à l’entreprise, ils ne m’auraient pas laissé partir. Je sais que.

“J’avais besoin de devenir plus précieux et parfois tu dois parler un peu de bêtises, tu dois devenir un peu fou et parfois tu dois enlever le titre d’un autre homme de son épaule.”

McGregor est en grande forme pour le combat à Las Vegas ce week-end

Jedusor pense que si McGregor peut entrer dans la zone dans laquelle il doit entrer, il gagnera.

« Conor, quand il tire et que ses armes flambent, il est une machine à gagner de l’argent pour toute promotion dans le monde. Vous ne pouvez pas enseigner cela, vous ne pouvez pas l’écrire – il a cela.

«Je pense que le combat va être incroyable. Je pense que Conor a appris de ses erreurs la dernière fois. La seule chose qui m’inquiète est, allons-nous avoir le même Conor que la dernière fois qui n’avait pas le même comportement et la même intensité de Conors auparavant ?

«Je sais qu’il a une famille, ceci, cela et l’autre et la vie vous déprime un peu, mais je pense que si vous regardez les pesées et la conférence de presse avant ce combat, ce sera un bon indicateur de ce que Conor nous obtiendrons pour ce combat.

Dossier sportif

McGregor tentait d’envoyer un message à Poirier, qui restait calme

«S’il sort tout fou prêt à aller dans sa position tout amplifié, je pense qu’il va gagner haut la main, facile. Je pense que s’il sort comme il l’a fait la dernière fois – et je comprends – il a été respectable, il fait la bonne chose, mais la bonne chose ne vous a pas permis d’atteindre le sommet.

« Soyez vous. Soyez ce sauvage. C’est ce qui vous a amené les fans, c’est ce qui vous a amené au sommet si haut que tous les autres mecs du jeu ont essayé de vous imiter et horriblement.

« C’est à quel point tu es doué pour ça. N’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas. N’essayez pas d’être plus gentil juste parce que c’est la bonne chose à faire – soyez Conor McGregor.

« Nous te suivrons toujours et te soutiendrons, mon frère. Soyez Conor McGregor », a déclaré Jedusor.

Dustin Poirier a systématiquement battu McGregor à l’UFC 257

Jedusor a dit cela avant que McGregor ne le mette vraiment sur Poirier lors de la conférence de presse. C’était un 180 complet par rapport à son attitude avant l’UFC 257.

McGregor verserait la sauce piquante de Poirier et tenterait de lui donner un coup de pied lors de la confrontation.

Sur des questions plus techniques, Riddle pense que McGregor aura tiré de nombreuses leçons de la défaite la dernière fois.

«De plus, avec le dernier combat, Conor avait fait beaucoup d’entraînement de boxe et beaucoup de trucs avec ses mains, je pense qu’il a juste négligé ses jambes.

GETTY

Conor McGregor devra avoir appris quelques leçons, dit Riddle

«Il ne les conditionnait pas, il ne donnait pas autant de coups avec eux et tout ça. Cela joue un rôle. Et il est lui-même très athlétique donc il est probablement [thinking] Je peux toujours lancer les coups de pied, je travaille sur la vitesse de ma main et sur l’endroit où j’obtiens la plupart de mes KO. Je comprends.

«Et le jui-jitsu de Dustin est bon, donc il a probablement beaucoup travaillé sur sa défense contre le retrait et ses soumissions également. Je pense qu’après le dernier combat, il s’est dit ‘Je dois me protéger. Il y a certaines parties de mon corps qui sont dures, mais il y a certaines choses que je ne peux pas faire.

Jedusor est un grand fan de Conor McGregor

« J’espère qu’il en a tiré une leçon. Conor – les gens ne veulent pas donner de crédit là où le crédit est dû – c’est un gars intelligent. Lui où il est parce qu’il est intelligent.

«Je pense donc qu’il apportera quelques changements à sa défense, il sait ce qu’il fait et ce sera un combat différent de toute façon. Gagner, perdre ou faire match nul, ce sera un combat différent.

Assurez-vous d’attraper Riddle sur RAW tous les lundis à partir de 1h du matin sur BT Sport