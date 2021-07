La star de la WWE Riddle explique enfin la chaleur de la vie réelle avec Seth Rollins et partage leur conversation à Survivor Series

Il avait déjà été supposé que Seth Rollins n’aimait pas Jedusor lorsque la série Survivor de l’année dernière s’est déroulée.

Lorsque Rollins a ensuite quitté le match sans s’approcher de Riddle, les rumeurs se sont intensifiées. Rollins avait dit publiquement, de caractère ou non, qu’il ne voulait pas travailler avec Jedusor et ne serait pas dans la même série que lui.

Seth Rollins et Riddle semblaient s’entendre après le Royal Rumble

Puis, au Royal Rumble, le couple a travaillé ensemble. Rollins a en fait jeté Riddle hors du match à la suite d’un Curb Stomp, il semblait donc que la porte n’était pas fermement fermée.

Lorsque talkSPORT a rencontré l’Original Bro cette semaine, nous lui avons demandé ce qui se passait vraiment dans les coulisses avec lui et Rollins ?

“Je vais être honnête, j’ai rencontré Seth plusieurs fois et il m’a rencontré et je ne pense pas que nous serons jamais les meilleurs amis [laughs]. Je ne pense pas qu’on s’aime, on est juste deux personnes différentes. [Although] nous aimons tous les deux la lutte », a déclaré Jedusor.

«Je sais que mon partenaire a dit quelque chose à propos de Becky qu’il n’a pas aimé et que je n’ai pas non plus aimé ou avec lequel je suis d’accord. Seth ne m’a pas aimé après ça et je ne pense pas que Becky m’ait aimé ni ma femme non plus, ce qui est compréhensible. C’est comme ça.”

L’épouse de Matt Riddle, Lisa, a critiqué Becky Lynch dans un article IG maintenant supprimé

Ce à quoi Riddle fait référence, c’est à sa femme, Lisa, qui fait honte aux femmes de la WWE sur Instagram et utilise une image de Becky tout en le faisant. Elle a “appelé” les femmes de la liste principale pour “droites, maigres et grasses”, les implorant “d’aller fort et de s’accroupir”.

Dans le même article, elle a présenté une photo de comparaison de son propre derrière contre Lynch.

“Après la série Survivor… j’ai essayé de parler à Seth à l’avance, mais il m’a en quelque sorte évité et il s’est retiré tôt [in the match].

« Je ne sais pas s’il a fait ça parce qu’il ne voulait pas travailler avec moi ou quoi que ce soit parce qu’il y avait trois autres gars dans le match. Il aurait pu faire quelque chose. Il était là-dedans avec Sheamus, il aurait pu faire une place.

Seth Rollins se sacrifie à Survivor Series

Après le match d’élimination à cinq contre cinq de la série Survivor entre RAW et SmackDown – que RAW de Riddle a balayé – il a finalement eu la chance de parler à Rollins et il a dit à talkSPORT exactement ce qui avait été dit.

“Après Survivor Series, parce qu’il était là, j’ai pu lui parler et j’ai dit ‘Hey’ et une caméra est venue vers nous pour le filmer et j’ai dit ‘Non, ne viens pas ici, ne filme pas ça. C’est entre moi et lui.

“Nous avons parlé. Je lui ai dit – et c’est exactement ce que j’ai dit – j’ai dit ‘Hé mec, ce qui a été dit, je ne suis pas d’accord avec ça. Je pensais que c’était de la merde. Ce n’est pas cool. Je veux juste que vous sachiez que je m’excuse, je m’excuse aussi en son nom.

«En plus de cela, je pense que vous êtes un excellent interprète et si jamais vous aviez à cœur de travailler avec moi, j’adorerais ça.

“Et, je sais que vous prenez du temps parce que Becky est enceinte, sur le point d’avoir un enfant, je veux juste vous souhaiter bonne chance, félicitations, profitez de votre temps avec votre belle petite amie – à l’époque, maintenant femme – et votre belle enfant.’

“Et il m’a littéralement regardé et il a dit” Putain de merde. Je ne m’y attendais pas. Tout ce que j’entends des gens et ce à quoi je m’attendais… c’était vraiment cool. Merci.’ Et c’est là que nous l’avons terminé.

“J’ai dit ‘Merci de m’avoir écouté et de m’avoir accordé du temps, mon frère. J’espère que nous allons bien maintenant. Et je dirai ceci, nous sommes assez bons pour travailler ensemble, je ne pense pas que nous soyons amis.

“Je vais vous dire ceci, ce dernier coup de pied de trottoir qu’il m’a donné au Royal Rumble, nous ne sommes pas amis [laughs]. Quand je monterai sur le ring avec lui, il l’aura ! Mettez ça en ligne ! On peut remonter sur le ring ? Je dois rembourser ce coup de pied sur le trottoir, mon frère ! »

WWE

Riddle a séduit les gens à la WWE

Jedusor est actuellement sur RAW et Rollins sur SmackDown, mais avec un projet signalé juste après SummerSlam les 30 août et 3 septembre, ils pourraient travailler ensemble le plus tôt possible.

