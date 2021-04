La star de la WWE Roman Reigns appelle à nouveau The Rock pour un match de rêve à WrestleMania 39 à Hollywood

Roman Reigns a appelé The Rock AGAIN pour un match de rêve WrestleMania.

Le chef tribal a désespérément besoin d’affronter son cousin réel lorsque la WWE amène WrestleMania 39 à Hollywood en 2023.

WWE

Reigns et The Rock sont de vrais cousins

The Rock est 10 fois champion du monde à la WWE, mais n’a pas lutté depuis qu’il a battu Erick Rowan lors d’un match impromptu à WrestleMania 32 en 2016.

Reigns, qui détient le championnat universel depuis 214 jours, pense que lui et The Rock pourraient créer l’un des «moments les plus importants et les plus monumentaux de l’histoire du divertissement sportif».

Dans une interview avec Ariel Helwani, il a déclaré: «Imaginez-moi encore deux ans de cette domination, allant contre le Grand.

«Je veux dire, comme à Hollywood, qui est si Dieu le veut, vous connaissez la prochaine étape. S’il est à terre, ce serait cool.

Reigns a ajouté: «Je veux créer les moments les plus grands et les plus monumentaux que le divertissement sportif puisse contenir.

«Donc, si cela l’implique dans l’image, alors absolument. Et tout revient et je pense qu’il serait d’accord, tout revient au public.

WWE

Reigns a été un champion universel dominant sur SmackDown

«Qu’est-ce que nos fans veulent voir? Qu’est-ce qui va divertir? Qu’est-ce qui va créer cette évasion là où ils ont l’impression que c’est réel? Ce sont les moments que je veux créer. »

Reigns défendra son championnat universel contre Edge et Daniel Bryan lors d’un match de haut niveau à WrestleMania 37 dans deux semaines, qui verra les fans assister à un événement de la WWE pour la première fois en plus d’un an.

La WWE prévoit d’avoir plus de 25 000 fans à regarder au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.