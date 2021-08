La star de la WWE, Sami Zayn, révèle que John Cena était “délirant” à propos du match dans les coulisses d’un événement en direct

in

Il semble que le vétéran John Cena ait déjà un impact profond sur le vestiaire de la WWE depuis son retour.

Dans la même émission, Cena a fait équipe avec Rey et Dominik Mysterio contre Roman Reigns et The Usos, Cena s’est assurée de regarder le reste de l’action qui comprenait Sami Zayn affrontant Finn Balor.

Cena a accueilli les héros que Vince McMahon a toujours voulu à son retour cet été

Zayn a révélé que le champion du monde à 16 reprises avait eu des mots très gentils pour lui après son match.

« John Cena a regardé mon match avec Finn Balor ce soir à Fort Myers, en Floride, et a été ravi de dire à quel point c’était génial, et cela m’a fait du bien », a écrit Zayn sur Twitter.

«Pour être juste, il avait raison de l’aimer. Nous l’avons absolument tué.

Ce n’est pas un choc que Zayn et Balor aient pu faire un banger, mais Cena a toujours été plus immergé dans le produit que d’autres travailleurs à temps partiel comme Brock Lesnar ou Goldberg, etc.

Le dernier film de Cena, The Suicide Squad, a ouvert le week-end dernier avec des chiffres inférieurs aux attentes.

Il est rapporté que le film a attiré 26,5 millions de dollars dans 4 002 cinémas aux États-Unis et était numéro un au box-office.

Même s’il s’agit du numéro un, il semble que le cinéma ait globalement baissé en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis. Contre un budget de 185 $, le film a du pain sur la planche, mais les critiques sont généralement positives.

John Cena est 16 fois champion du monde

Pourquoi cette nouvelle est-elle pertinente ? Parce que le pouvoir d’attraction de Cena dans la lutte professionnelle ne semble pas affecté et montre en fait des tendances très impressionnantes depuis son retour.

Dave Metlzer dit qu’une bonne partie des billets pour les événements en direct n’ont changé que depuis l’annonce de l’ajout de Cena à ces spectacles.

“​​En quelque sorte une statistique incroyable, 63% des billets pour le spectacle de la WWE d’hier soir à Estero, en Floride, ont été vendus après l’annonce de John Cena dans le spectacle.

Roman Reigns vs John Cena sera la tête d’affiche du SummerSlam de la WWE 2021

“Jusqu’à présent, le nom de Cena a entraîné de 18 à 63% de nouvelles ventes de billets, Louisville, Milwaukee, Detroit et la nuit dernière ayant tous augmenté de plus de 50%”, a déclaré Meltzer.

Cena sera la tête d’affiche de SummerSlam au Allegiant Stadium de Las Vegas contre Roman Reigns pour le titre Universal où il pourrait remporter un 17e titre mondial, un record.