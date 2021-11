La star de la WWE Seth Rollins attaquée par un fan à Raw

La superstar de la WWE Seth Rollins a été attaquée à Raw au Barclays Center de Brooklyn, NY, lundi soir.

Rollins marchait vers l’arrière après un match avec Finn Balor lorsqu’un fan est sorti de nulle part et l’a transpercé. Le fan a été rapidement taclé par les arbitres et la sécurité et retiré de l’arène.

« La WWE prend la sécurité de ses artistes très au sérieux. L’individu qui a attaqué Seth Rollins a été remis au NYPD et sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi », a déclaré la WWE à Fox News dans un communiqué.

Seth Rollins fait et apparaît à Survivor Series 2021. (WWE)

Un homme de 24 ans a été placé en garde à vue et des accusations étaient en instance, a déclaré un porte-parole du NYPD à Fox News.

Seth Rollin était membre de Team Raw le 21 novembre 2021 à Survivor Series. (WWE)

Rollins réapparaîtrait plus tard dans la nuit pour affronter Kevin Owens, qui a quitté son équipe de Survivor Series la veille. Big E, qui a battu Austin Theory pour conserver le titre de la WWE, les a attaqués tous les deux au bord du ring.

L’incident des fans est survenu un jour après que Rollins a participé au match d’élimination 5 contre 5 de la série Survivor au paiement à la séance dans la même arène.

Rollins a fait équipe avec les superstars de Raw Balor, Owens, Bobby Lashley et Austin Theory pour vaincre Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin et Sheamus de l’équipe SmackDown.

Seth Rollins est apparu à Survivor Series. (WWE)

Rollins était le seul survivant du match.