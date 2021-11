La star de la WWE Seth Rollins attaquée par un fan lors d’un événement à Raw, un homme en garde à vue

Un fan chargé à Rollins après son segment sur Raw (Photo: WWE)

Un homme a été arrêté à la suite d’une attaque contre la superstar de la WWE Seth Rollins.

Le lutteur se dirigeait vers les coulisses après un segment à Raw avec Finn Balor lorsqu’un fan l’a chargé et l’a taclé lors de l’émission de lundi au Barclays Center de Brooklyn.

Bien que les caméras aient brièvement capté l’incident à l’antenne, elles ont rapidement coupé court lorsqu’il est devenu clair que cela ne faisait pas partie de l’émission, les arbitres, la sécurité et les officiels interrompant les choses.

Dans une déclaration à Metro.co.uk – qui étaient présents et ont vu les événements se dérouler – la WWE a déclaré: « La WWE prend la sécurité de ses artistes très au sérieux.

« L’individu qui a attaqué Seth Rollins a été remis au NYPD et sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi. »

Un porte-parole du département de police de New York a déclaré depuis à ESPN qu’un homme de 24 ans avait été placé en garde à vue à la suite de l’attaque.

Il est dit que des accusations sont en instance et le porte-parole de la police a déclaré au média que le nom de l’homme serait divulgué une fois que les accusations seraient officielles.

Rollins a essayé de rester dans son personnage pendant l’incident et a même récupéré pour poser à l’antenne pour clore le segment.

Il reviendrait également plus tard dans la nuit alors que lui et Kevin Owens regardaient l’événement principal du titre WWE entre le champion Big E et le challenger Austin Theory.

Le lutteur a jeté un coup d’œil en plaisantant vers la direction d’où venait l’homme plus tôt, alors qu’il faisait la lumière sur l’incident.

Il n’a pas encore parlé publiquement de ce qui s’est passé, tandis que l’émission s’est poursuivie et a vu plus tard de nouvelles championnes par équipe féminine couronnées, tandis que l’événement principal susmentionné faisait partie de la promotion du film Netflix de Dwayne ‘The Rock’ Johnson Red Notice.

Vince McMahon était de retour à l’écran avec tout l’accent sur un œuf d’or, avec lequel il est apparu à Survivor Series la veille au même endroit.

