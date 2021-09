La star de l’AC Milan, Simon Kjaer, accueillie en héros à Liverpool par Jurgen Klopp et Jordan Henderson pour sa réponse à l’effondrement de Christian Eriksen à l’Euro 2020

in

Liverpool a déroulé le tapis rouge pour l’AC Milan et le capitaine du Danemark Simon Kjaer avant sa visite à Anfield mercredi soir.

Le défenseur a aidé à sauver la vie de Christian Eriksen lorsque le meneur de jeu danois s’est effondré lors d’un affrontement avec la Finlande à l’Euro 2020.

.

Kjaer sera chaleureusement reçu sur tous les terrains cette saison

.

Kjaer était rapidement sur les lieux et a mené une réponse brillante de son coéquipier

Kjaer a été félicité pour ses exploits et a récemment reçu le Prix du président de l’UEFA, ainsi que le personnel médical, pour son leadership exceptionnel.

Maintenant, le joueur de 32 ans se rend à Anfield lors d’un affrontement en phase de groupes de la Ligue des champions – et semble prêt à recevoir l’accueil d’un héros.

Le manager des Reds Jurgen Klopp et le capitaine Jordan Henderson ont déjà mis le match de côté pour féliciter leur adversaire.

“Je préfère généralement me concentrer sur mes propres joueurs plutôt que sur un adversaire, mais ce soir, je dois faire une exception”, a expliqué Klopp.

“Ce soir, il est possible que Simon Kjaer s’aligne contre nous et c’est une personne qui, je pense, a le respect de tout le monde du football et du sport.

.

Kjaer a été distingué pour des éloges spéciaux dans le programme d’avant-match

« Vous reconnaissez le vrai leadership dans une crise. Je pense que le monde le reconnaît plus que jamais avec tout ce qui se passe autour de nous.

« Comme des millions d’autres, j’ai été secoué par les scènes qui se sont déroulées au Championnat d’Europe cet été lorsque Christian Eriksen est tombé malade lors du match d’ouverture du groupe danois.

« Il y avait de nombreux héros cette nuit-là, notamment les remarquables professionnels de la santé de l’équipe nationale danoise, dans le stade puis à l’hôpital. Mais Simon a brillé ce jour traumatisant pour sa propre conduite.

Pendant ce temps, Henderson a fait écho à ces sentiments sur Twitter.

En référence à ses notes de programme, le milieu de terrain anglais a déclaré : « J’aimerais souhaiter la bienvenue à @simonkjaer1989 de @acmilan à Anfield ce soir. Il a établi de nouvelles normes de leadership lors de l’Euro 2020 lorsque Christian Eriksen est tombé malade.

.

Eriksen se remet maintenant d’un arrêt cardiaque

“Je ne peux même pas commencer à imaginer à quoi ressemblait cette expérience pour les joueurs danois et je suis extrêmement soulagé que Christian continue de se rétablir, mais en tant que capitaine, je n’ai pas pu m’empêcher d’être impressionné par la façon dont Simon s’est comporté. et a dirigé son équipe.

« J’ai vu que @UEFA a décerné à Simon et à l’équipe médicale danoise le Prix du Président, et c’est à la fois approprié et mérité.

“Mais j’espère que Simon sait aussi qu’il a le respect et l’admiration de tout le monde dans le football pour ce qu’il a fait cette nuit-là.”

