La star de “Ladies of London”, Marissa Hermer, ouvre le hotspot de LA Issima – WWD

La maven du restaurant et ancienne star de l’émission de téléréalité “Ladies of London”, Marissa Hermer, est déterminée à faire durer l’été toute l’année dans son nouveau hotspot de LA, Issima, où la scène des DJ et des restaurants au bord de la piscine inspirée de la plage européenne se transforme presque toujours en soirée dansante.

« Tout le monde est prêt à passer un bon moment, et je dis que vous allez faire un crawl Med et passer la meilleure nuit de votre vie ! » a déclaré le natif de Laguna Beach jeudi soir, faisant référence à la carte de cocktails inspirée des destinations de villégiature méditerranéennes que les clients d’Issima sont connus pour essayer de se frayer un chemin. (Imprégnez-vous de Cannes, un spritz de champagne inspiré d’un festival de cinéma, sirotez le Santorini, un martini aux câpres, retournez une concoction de vodka limoncello de Sorrente.)

Maintenant ouvert à l’hôtel La Peer à West Hollywood, c’est la troisième entreprise à LA en quatre ans pour Marissa et le groupe Boujis de son mari britannique Matt Hermer. En 2018, ils se sont associés à l’imprésario de la vente au détail Rick Caruso pour ouvrir le pub de quartier The Draycott à Palisades Village, suivi en 2020 par Olivetta d’inspiration italienne à West Hollywood, à quelques pas d’Issima (une version de bellisima).

Et ils ne s’arrêtent pas là. Poursuivant dans l’un des quartiers de restauration les plus compétitifs de LA, ils ont repris l’espace Ago de Robert DeNiro sur Melrose Avenue, un lieu de déjeuner puissant à Hollywood pendant 21 ans qui a fermé ses portes en 2019.

“Nous commençons par ce que nous pensons être manquant”, a-t-elle déclaré. « Le Draycott est né du besoin d’un pub local ; Olivetta, c’était parce qu’il n’y avait pas d’endroit à LA comme Annabel’s ou Chiltern Firehouse, où l’on peut avoir un merveilleux dîner et rester pour un boogie. Et Issima est né d’une pandémie mondiale et d’un besoin d’un espace de restauration en plein air ! elle a ri.

Issima Courtoisie/Moses Truzman

Le chef Michael Fiorelli a créé tous les menus. Le Draycott a fish n’ chips et Eton mess; Des pâtes à la moelle d’olivetta et un double double végétalien, tandis que la nourriture d’Issima est un ceviche méditerranéen rustique, des côtes d’agneau Sonoma grillées au bois, des steaks, du poisson entier et des frites d’après L’Ami Louis de Paris.

“J’adore quand vous allez à la plage et qu’ils jettent du poisson sur le gril et que vous le mangez avec vos mains”, a déclaré Hermer, qui a un penchant pour les robes fleuries Borgo de Nor. “Nous avons un bar entier qui ressemble à des tacos au poisson déconstruits avec des tortillas de Tehachapi Grain Project, de l’avocat, de la salade de chou et vous mélangez le tout.”

Intérieur d’Issima

Premiers sur la scène londonienne avec les restaurants et les discothèques animés Eclipse, Boujis et Bumpkin, les Hermer ont déménagé à Los Angeles en 2017. Matt dirige l’arrière-boutique de l’entreprise et Marissa est en charge de “tout ce que vous voyez”.

Il était un entrepreneur prospère avant qu’elle ne le rejoigne, mais Marissa a apporté sa propre expérience dans l’hôtellerie, des rôles de relations publiques à Londres et à New York. Son premier travail a été de travailler avec Ian Schrager pour ouvrir le Gramercy Park Hotel.

«Il me rappelait que tout était une question de mélange. Que j’avais besoin du DJ du Lower East Side et de la Voguette de l’Upper East Side et du photographe de Paris en ville et d’une foule de gens que personne ne connaissait mais qui débordaient d’intelligence et d’esprit », a-t-elle déclaré. “Je pense toujours à notre salle à manger de cette façon et j’adore asseoir les gens.”

Plus récemment, elle a été inspirée par Caruso. “Il veut créer des environnements qui donnent l’impression qu’ils sont là depuis toujours”, a-t-elle déclaré, notant qu’il avait visité les rues principales de tout le pays comme source d’inspiration pour le design de Palisades Village.

Il y a beaucoup à remarquer dans les restaurants de LA décorés par Tom Parker de Fettle Design. Chez Olivetta, le bar ovale de la boîte à bijoux est un rêve Instagram. Et chez Issima, le papier peint tropical conçu par Adam Ellis, les banquettes en velours moutarde et les gobelets en verre coloré provenant d’Eden Roc à Saint-Barth créent une ambiance de vacances.

« Ian me disait qu’un bon design est une bonne affaire », a déclaré Hermer. Les fashionistas Elyse Walker, Andrea Lieberman, Rachel Zoe, Jennifer Meyer, Tamara Mellon et Nicholas Kirkwood ont toutes organisé des événements chez Hermer.

Sans aucun doute, l’exposition de la première saison de « Ladies of London » de Bravo a également contribué à attirer l’attention, en particulier à Los Angeles où « The Real Housewives » ont fait des restaurants et du commerce de détail une industrie artisanale. «Ce fut une expérience formidable… cela m’a donné une plate-forme, cela m’a donné un contrat de livre de cuisine… Je ne suis pas chef, mais les gens étaient intéressés par ce que je faisais pour ma famille à la maison», a-t-elle déclaré.

Le referait-elle ? “Ne jamais dire jamais. Si j’ai appris quelque chose au cours de la dernière année, c’est que je ne sais jamais ce qui va se passer », a-t-elle déclaré, expliquant qu’ils avaient dû mettre 225 employés en congé à trois reprises en raison des fermetures de restaurants COVID-19.

Les Hermer rêvent de plus de restaurants et peut-être même d’hôtels. Mais pour l’instant, ils se concentrent sur ce qu’il y a devant eux – et Ago, où ils convertissent le parking en une cour pour les repas en plein air et la nourriture sera “française mais pas de mousse”.

“Août est un mois plus calme”, ​​a-t-elle déclaré. «Mais les gens veulent toujours sortir. Ils commandent du caviar, du champagne et du homard arrabbiata. Parce que si vous sortez… vous sortez !“

Avec l’aimable autorisation d’Olivetta/Moses Truzman

Avec l’aimable autorisation d’Olivetta/Moses Truzman

Le Draycott Courtoisie / Jack Ahles