La star de l’AEW Chris Jericho apparaîtra sur le podcast WWE de Stone Cold Steve Austin pendant le week-end de WrestleMania 37.

Y2J a été le premier grand nom de lutte à rejoindre l’AEW en 2019, malgré son statut légendaire au sein de la WWE.

Jericho fera son retour à la WWE… sur le podcast d’Austin!

Jericho, six fois champion du monde à la WWE, a critiqué ses anciens employeurs à plusieurs reprises depuis la signature d’un accord de trois ans avec l’AEW.

Cependant, il fera un retour surprise à la programmation de la WWE lorsqu’il jouera sur le podcast de Stone Cold Steve Austin, Broken Skull Sessions, qui sera diffusé sur le réseau WWE le 11 avril, le week-end de WrestleMania 37.

Avec une vidéo montrant Austin et Jericho, la WWE a tweeté: «Pas d’imbécile ici. Vous allez l’obtenir… IT!

«@IAmJericho rejoint @steveaustinBSR lors des prochaines #BrokenSkullSessions, dont la première le dimanche 11 avril sur @PeacockTV aux États-Unis et @WWENetwork partout ailleurs!»

Jericho a joué un rôle clé dans l’essor d’AEW et a été le premier champion du monde de l’entreprise.

The Inner Circle, dirigé par Jericho, est actuellement en conflit avec MJF et The Pinnacle sur AEW Dynamite.

L’année dernière, Jericho a affirmé que le président de la WWE, Vince McMahon, lui avait dit de signer pour AEW.

Il a dit: «Je ne suis pas à l’AEW parce que j’étais un rebelle. Je suis avec AEW parce que Vince a dit «allez».

«Et puis, quand j’y suis allé, il a dit: ‘Avez-vous signé le contrat?’ J’ai dit, ‘eh bien, ouais.’ Il a dit: « Pouvez-vous en sortir? » ‘Non! Vous m’avez dit de le signer!

« Mais [McMahon] eu l’occasion de l’arrêter comme il l’a fait avec [Scott Hall], ce qui est très intéressant pour moi car 23 ans plus tard, il a fait le même [mistake]. J’adore Vince.