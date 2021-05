La star de l’AEW Sammy Guevara s’ouvre enfin sur les controverses avec la star de la WWE Sasha Banks, Matt Hardy et IMPACT Wrestling

Sammy Guevara n’a que 27 ans, mais la star de l’AEW a fait la une des journaux ces deux dernières années.

Certains bons, certains mauvais, mais le Dieu espagnol est un homme qui n’est jamais trop loin de la conversation.

Sammy Guevara est l’une des jeunes stars les plus brillantes d’AEW, mais même lui admet qu’il a commis des erreurs

Il est l’heureux propriétaire de certains moments légendaires comme être frappé par une voiturette de golf et prendre l’arrivée au Stadium Stampede. Il a également été impliqué dans la controverse avec ses commentaires à Sasha Banks il y a des années et rejetant apparemment les idées de travailler pour IMPACT.

talkSPORT a eu la chance de parler à l’homme de l’Inner Circle avant leur match Blood and Guts avec The Pinnacle sur Dynamite, le 5 mai. Guevara s’est ouvert pour la première fois sur ces sujets controversés et a donné ses opinions sincères.

Bob Kapur de Slam Wrestling a initialement rapporté qu’une fois que Guevara avait quitté le scénario de Inner Circle, il apparaîtrait dans IMPACT Wrestling, avec lequel AEW a une relation de travail.

Chris Jericho a présenté l’idée et IMPACT a ensuite présenté la création au propriétaire d’AEW, Tony Khan. Après avoir refusé les premières idées, Khan a accepté leur deuxième pitch et Guevara devait se diriger vers les enregistrements IMPACT, selon le rapport.

Blood and Guts descend le 5 mai sur Dynamite et Sammy Guevara est le premier homme de

Les problèmes ont commencé lorsque Guevara n’aimait pas la création et qu’il le leur avait dit. IMPACT a ensuite contacté AEW et Jericho, qui ont dit à IMPACT de ne pas laisser Guevara assister à leurs enregistrements. Encore une fois, tout cela provient uniquement du rapport.

Guevara n’est pas entré dans les détails, mais il a fait allusion à qui aurait pu divulguer des informations et il a dit que ce n’était pas tout à fait exact.

«Donc, je ne veux pas trop y entrer. Mais ce que je dirai, c’est que les choses n’ont tout simplement pas fonctionné », a-t-il déclaré.

J’ai tout gardé discret jusqu’à ce que les choses sortent. Je sais que je n’ai rien mis là-bas. Je sais que d’autres personnes n’ont pas mis de trucs là-bas, donc ça venait d’un certain côté.

«Certaines choses étaient confuses dans les eaux. Certaines vérités n’étaient pas des vérités. Mais c’est ce que c’est.

«Je ne souhaite que le meilleur pour les gens là-bas [IMPACT]. Kenny est le champion en ce moment. J’ai entendu dire que leur pay-per-view fonctionnait très bien, alors je ne souhaite que le meilleur.

Sammy Guevara dit que Chris Jericho a toujours eu le dos à l’AEW

«Mais je suis juste concentré sur moi et sur ce qui est le mieux pour moi et c’est tout ce que je peux faire, m’inquiéter pour Sammy Guevara. Et mes fans, ils savent ce qui se passe. J’ai eu beaucoup de gens qui me soutenaient ainsi que des gens qui me saccageaient et tout ça, mais les gens qui connaissent Sammy Guevara, ils regardent le vlog, vous savez qui je suis, mec.

«Je me casse le cul pendant des années pour accéder à ces positions. Alors continuez à vibrer avec moi, ne croyez pas tout ce que vous lisez en ligne! “

Guevara a eu une réponse hilarante à ces rumeurs sur son vlog YouTube alors qu’il était torse nu dans la neige en essayant de se refroidir parce qu’il avait tellement de “ chaleur ”.

«C’était génial, mais dès que j’ai sorti cette vidéo, encore plus de choses ont commencé à sortir de moi et je suis comme Jésus! Pouvez-vous le rendre plus évident! [laughs]. Mais tout est de l’eau sous le pont pour moi, mec.

Sasha Banks est l’une des meilleures stars féminines de la WWE

L’incident avec Sasha Banks était bien plus grave. Lors d’une apparition sur le podcast 4e heure de Raw en 2016, il a plaisanté en disant qu’il voulait «aller violer» Banks quand il l’a vue à un essai de la WWE.

Les commentaires ont refait surface lors du mouvement Speaking Out en 2020 et AEW suspendrait Guevara avant de l’envoyer en formation de sensibilité.

“Les trucs de Sasha, c’étaient de mauvais commentaires sur ma fin d’il y a des années”, a déclaré Guevara, plein de regret. «Juste de l’immaturité et j’ai grandi depuis. C’était tout mon truc jusqu’à l’année dernière quand j’ai suivi la formation sur la sensibilité; Je ne sais pas tout et je ne vais pas faire semblant comme je le fais.

«Alors, quand ils ont dit que nous voulions que vous fassiez cette formation, j’étais comme vous savez quoi, laissez-moi regarder les choses du point de vue de la lueur d’espoir. Je peux probablement en tirer des leçons et j’ai appris certaines choses. C’est ça la vie.

«Personne n’est parfait, nous sommes humains. Et les humains font des erreurs. J’ai l’impression que lorsque vous faites des erreurs, il est important que vous appreniez, grandissiez et continuiez.

«Parce que la vie va continuer. Jéricho est l’homme, cependant. Il m’a beaucoup aidé à cette époque et toutes les controverses qui se sont produites tout au long de mon temps [in AEW]. »

Les banques ont contacté Guevara le jour où les commentaires se sont répandus. Elle a révélé sur Twitter que les deux avaient pu discuter et s’entendre.

«Un tel respect pour Sasha,» commença Guevara. «Parce que je ne lui avais même jamais parlé auparavant et que c’était la première fois. Des circonstances malheureuses. Et elle aurait pu m’enterrer ou autre chose, mais elle m’écoutait, nous avons eu une discussion civile.

Sasha Banks et Bianca Belair sont entrées dans l’histoire à WrestleMania

«Alors je n’ai que du respect pour elle, elle est en train de la tuer en ce moment, a eu un super match à ‘Mania. Je ne souhaite rien d’autre que le meilleur pour elle.

La querelle de Matt Hardy a été maudite dès le départ à de nombreux yeux! Tout a continué à mal tourner avec Hardy et Guevara et même s’ils ont réussi à créer quelque chose de brillant à la fin, c’était une route difficile pour y arriver.

L’un des pires points a vu Hardy s’ouvrir mal dans un épisode de Dynamite après que Guevara lui ait balancé une chaise.

«C’était vraiment malheureux», a déclaré Guevara, déçu. «Je n’ai que du respect pour Matt, mais tout ce qui s’est passé dans notre querelle, à tout moment, il aurait pu dire ‘tu sais quoi, ça ne marche tout simplement pas. Peut-être que nous mettons fin à ça.

Sammy Guevara a fait éclater Matt Hardy après lui avoir jeté une chaise

«Mais il était tellement déterminé à faire en sorte que nous y mettions fin de la bonne façon. Avec le siège lui-même, c’est la lutte à la fin de la journée. Des choses arrivent. Matt Hardy existe depuis longtemps, il sait que ce genre de choses arrive. C’est ce que c’était. C’est regrettable.

«Il a une cicatrice, j’en ai une maintenant aussi! Ce n’est pas du ballet; il y avait tellement de gens qui disaient «ce n’est pas sûr» ceci et cela.

«Matt et moi avons eu un super match avant Double or Nothing l’année dernière que les gens ont tendance à oublier à cause de toutes les autres choses qui se sont produites. Mais nous avons eu un grand événement principal du match Dynamite et personne ne s’est trompé!

«Il est arrivé que quelques choses se soient produites au cours de cette querelle. Mais, Matt est l’homme. Rien que du respect pour ce gars.

Matt Hardy est tombé en arrière et a été assommé à l’impact

«Mon cœur se serra parce que Matt est l’homme! J’ai grandi en aimant ces gars, Matt et Jeff. Maintenant, je suis dans cette querelle avec lui et je lui ai donné cette cicatrice qu’il pourrait avoir pour le reste de sa vie.

«C’est vraiment guéri maintenant [laughs] c’est bien guéri, vous pouvez à peine le voir. Mais pendant quelques mois après, à chaque fois que je le verrais, je serais comme “putain je lui ai fait ça”.

«Je me sentais mal à ce sujet. Internet voulait m’enterrer, mais je suis mon critique le plus sévère, donc personne ne pouvait dire que je ne me le disais pas déjà.

La paire s’affronterait à All Out dans un match Broken Rules, mais au tout début du match, la paire tomberait à travers une table et Hardy perdait connaissance.

Le match a été arrêté en raison des blessures évidentes, mais quelques minutes plus tard, il a repris.

Les Inner Circle sont désormais des babyfaces pour la première fois

«Je pense que c’est Matt qui a fait l’appel [to continue the match], Je n’en suis vraiment pas sûr! Quand nous avons frappé pour la première fois, je n’avais aucune idée de ce qui s’était passé parce que nous avons frappé si fort que j’ai en quelque sorte perdu connaissance pendant une seconde.

«Bien sûr, cela est éclipsé parce que Matt s’est cogné l’arrière de la tête, mais nous avons frappé si fort que ma hanche a heurté le béton et je me souviens avoir pensé ‘que vient de se passer?

«Je l’ai dit lorsque nous avons atterri. C’était comme si je courais, je cligne des yeux, j’ouvre les yeux et nous sommes par terre. Woah! Je n’avais donc aucune idée que cet homme s’était cogné l’arrière de la tête.

«Et puis il a été arrêté et nous avons pensé que c’était fini, mais Matt étant un tel pro, il fait ça depuis toujours, il est juste passé en pilote automatique. Alors ils m’ont dit qu’il allait bien, nous sommes retournés là-bas, avons fait la finition et puis il est allé à l’arrière [to get medical attention].

«Mais mec, quelle scène effrayante. J’avais l’impression que tout le monde avait tellement appris ce jour-là. Ce fut une grande expérience d’apprentissage pour toutes les personnes impliquées et, heureusement, tout le monde était d’accord à la fin.

Guevara fera à nouveau la une des journaux ce mercredi sur Dynamite car il est le premier homme à entrer dans Blood and Guts pour The Pinnacle vs The Inner Circle. Vous pouvez regarder la folie sur FITE TV