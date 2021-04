La star de l’attraction nue dit qu’il “ aurait dû avoir un semi ” avant le strip ⋆ .

La star de l’attraction nue Iain a un regret à propos de son temps dans la série (Photo: Channel 4)

La star de Naked Attraction, Iain, a récemment fait beaucoup de bruit dans la série, et il a maintenant dit qu’il “ aurait dû avoir une demi-finale ” avant de se retirer du programme.

Le technicien informatique et lutteur à temps partiel Iain a laissé les téléspectateurs grimacer après avoir révélé qu’il avait causé une déchirure vaginale pendant les rapports sexuels – puis a essayé de compenser cela en envoyant une carte Moonpig.

Plus tard, il est venu chercher du bâton de la part de certains fans en ligne après s’être déshabillé et montré aux téléspectateurs “ le petit Iain ” – et maintenant il souhaite qu’il se soit donné un peu d’encouragement * ahem * avant son apparition.

S’adressant à Twitter après la diffusion de l’épisode, Iain a déclaré: “ Ok, je dois remettre les pendules à l’heure, je ne suis pas un chasseur de points d’interrogation. Ma protection digne de confiance de moi-même n’a pas fait le montage.

Il a ajouté: “ Aussi: aurait dû avoir un semi. ”

D’après ce que nous avons entendu dire que les gens étaient trop “ excités ” pendant leur passage sur Naked Attraction, c’est peut-être pour le mieux qu’il ne l’a pas fait.

Ok OK GOTTA RÉGLER L’ENREGISTREMENT DROIT IM PAS UN QUESTION MARK CHASER GUY. Ma défense crédible de moi-même n’a pas fait le montage. Aussi: aurait dû avoir un semi – Jet Fashion (@IainJChrist) 13 avril 2021

Ce fut un épisode mouvementé pour Iain. Bien qu’il ait réussi à obtenir un rendez-vous avec la femme de son choix dans la série, Iliana, les choses ne se sont pas déroulées comme espéré et elle n’a pas été conquise.

L’animatrice Anna Richardson est de retour pour une nouvelle série de Naked Attraction (Photo: Rachel Joseph)

Plus tôt dans l’émission, Iain a fait une confession choquante à la présentatrice Anna Richardson qu’il avait déjà causé une déchirure vaginale – et a envoyé à la femme une carte Moonpig pour s’excuser.

Iain a récemment laissé les téléspectateurs de Naked Attraction grimacer (Photo: Channel 4)

«En tant que lutteur, il y a beaucoup de pouvoir impliqué», a-t-il déclaré, expliquant comment cela s’est passé.

“ Alors cette fois, tout allait plutôt bien, je coupais le courant, puis je me suis échappé, et pour moi c’était comme frapper un requin au nez, frapper contre la mauvaise partie tu sais, pour elle ça sorte de saigné après ça.

Pendant ce temps, Naked Attraction se prépare à accueillir son concurrent le plus âgé à ce jour, alors qu’un homme de 75 ans avec des piercings intimes est sur le point d’apparaître dans la nouvelle série.

Naked Attraction est disponible pour regarder sur All 4.

