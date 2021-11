Alors que la famille, les amis et les proches de Young Dolph tentent de donner un sens à son meurtre, d’autres artistes dénoncent la violence armée croissante dans l’état du hip hop. Law & Order: Ice T, star de SVU, sait qu’il est impliqué dans la vie de la rue et qu’il est passé à une vie professionnelle légitime comme il l’a fait à travers le rap. Il attribue au hip-hop le mérite de l’avoir sauvé des dangers de la vie dans la rue, mais il pense maintenant qu’être rappeur est en fait plus dangereux.

Le rappeur s’est rendu sur Twitter pour partager ses réflexions sur les dangers auxquels les artistes hip-hop sont confrontés. « ICE COLD Fact : Quand j’arrivais, être dealer de drogue était le métier le plus dangereux. Maintenant, il semble qu’être rappeur soit… smh Pas de plafond », a-t-il tweeté.

Dans un tweet séparé, il a partagé une vieille vidéo du rappeur Boosie expliquant comment la plupart des rappeurs périssent dans leur ville natale. « La plupart des rappeurs meurent dans leur propre ville », a déclaré Boosie dans le clip vidéo. « C’est un fait. Et euh, tu sais, tu as des ennemis qui étaient à l’école avec toi et ils sont fous parce qu’ils étaient en troisième année avec toi, mais ils n’ont pas la même agitation que toi. Tu sais qu’ils te détestent sans raison. Ils vous détestent pour votre succès.

Le mercredi 17 novembre, Dolph a été mortellement abattu par deux assaillants alors qu’il achetait des biscuits dans une boulangerie locale à Memphis, Tennessee. Il devait organiser un cadeau de dinde avant Thanksgiving le même jour. La vidéosurveillance des fusillades a été libérée et la police locale demande à quiconque de fournir des informations sur les suspects. La boulangerie a été fermée pour une durée indéterminée en raison du deuil de la communauté.

Dolph, 36 ans, laisse derrière lui son amour de longue date, Mia Jaye, et leurs deux enfants. Elle s’est récemment rendue sur Instagram pour remercier ses fans pour leur soutien. « Merci à tous pour toutes vos prières, votre amour, votre soutien, vos appels, vos messages… Je ne les vois peut-être pas tous mais quand mes yeux ne sont pas pleins de larmes. J’en attrape… quelques-uns. Néanmoins, toutes les véritables ondes positives, l’énergie , et les prières sont les bienvenues… parce que Dieu sait que j’en ai besoin », a-t-elle écrit.