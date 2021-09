La star de l’éducation sexuelle répond aux critiques des relations entre Eric et Adam

Le jeune homme de 28 ans a ajouté que la romance d’Eric et Adam prend une trajectoire différente lorsque – alerte spoiler – la famille Effiong retourne au Nigeria. “[Eric] apprend à incorporer beaucoup d’éléments de lui-même, en termes de religion, de race et de culture et il est dans un endroit où il est illégal d’être gay », a-t-il dit. moment où il finit par être le plus vu qu’il ait jamais ressenti. Quelqu’un dit : “Je connais les chaussures dans lesquelles vous vous tenez”, et je pense qu’il apprend qu’il a besoin de trouver le bonheur en lui-même.”

Il a ajouté: “Donc, pour moi, j’aimerais qu’Eric trouve le bonheur en lui-même et la force en lui-même, et sache qu’il n’a pas à se réduire ou à se rétrécir à aucun moment pour la croissance de quelqu’un d’autre.”

Et cette “complexité”, a déclaré Ncuti, est ce qui le rend “si amusant” de représenter Eric. Il a expliqué: “En tant qu’acteur, c’est vraiment juteux, car il y a beaucoup de choses à faire.

Alors critiques, voilà.

La troisième saison de Sex Education est maintenant en streaming sur Netflix.