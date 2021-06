La star de Leeds et de l’Angleterre, Kalvin Phillips, révèle la peine de prison de son père et rend hommage à sa mère qui mourrait souvent de faim la nuit alors que le milieu de terrain obtient une aide gagnante lors du match d’ouverture de l’Euro 2020

L’ascension de Kalvin Phillips a été quelque chose.

La dernière performance impressionnante du milieu de terrain de Leeds est survenue lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie lors de son premier match de l’Euro 2020.

Phillips était sans doute le meilleur joueur de l’Angleterre contre la Croatie

Phillips a fourni la passe décisive pour le but de Raheem Sterling à la 57e minute pour permettre aux hommes de Gareth Southgate de prendre un bon départ.

Le joueur de 25 ans a avancé, avant de couper à l’intérieur et de jouer une passe parfaite à Sterling, qui a marqué son premier but lors d’un tournoi majeur.

Parlant ouvertement et honnêtement de son éducation l’année dernière, Phillips a rendu hommage à sa mère pour son rôle essentiel dans son éducation – révélant qu’elle avait souvent faim la nuit pour s’assurer que lui et ses frères et sœurs étaient nourris.

Phillips s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain d’Angleterre dans son club natal, obtenant une reconnaissance internationale senior pour la première fois en septembre.

Dans une interview révélatrice avec le Times, il a souligné à quel point sa mère, Lindsay, a joué un rôle important dans son arrivée sur la terre promise.

“Nous vivions dans une maison à trois lits, moi et mon frère à l’étage dans des lits superposés, ma petite sœur et ma sœur aînée dans les autres chambres et ma mère dormait sur le canapé du rez-de-chaussée”, a expliqué Phillips.

Phillips a joué un rôle déterminant pour l’Angleterre contre la Croatie

« J’avais l’habitude d’avoir des repas scolaires gratuits. Je voyais des enfants arriver avec des paniers-repas, des sandwichs et des barres de chocolat.

« Certains enfants se moquaient de moi en disant : ‘Tu as des repas scolaires gratuits.’ Je rentrais à la maison et je disais : « Maman, pourquoi je ne peux pas avoir un panier-repas ? » « Nous ne pouvons pas nous le permettre », a expliqué ma mère.

« Il y a eu des moments où ma mère ne mangeait pas la nuit parce qu’elle devait nous nourrir. Ma mère avait deux emplois pour gagner assez d’argent pour nous nourrir. Grand-mère participait à la nourriture.

“Alors quoi Marcus [Rashford] a fait est énorme [with getting the government to fund free school meals during half-term]. “

Phillips a également parlé de sa relation avec son père, Mark, et de la façon dont il lui parle toutes les deux semaines depuis la prison.

« Il a été dans et hors de ma vie depuis que j’étais jeune », a-t-il expliqué. « Il a été en prison, sorti de prison. Il est entré dans la mauvaise foule, la drogue, les combats, tout ce que vous pouvez nommer.

Phillips a gagné le surnom de « Yorkshire Pirlo » pour son style de jeu sans fioritures

« Je regarde les antécédents de mon père. Mon père n’a pas été élevé dans les meilleures conditions. Il n’a jamais vraiment connu son père.

« Il a reçu le nom de Chalky parce qu’il était le seul Noir de son école et de son quartier.

“Beaucoup de gens l’appellent encore aujourd’hui” Chalky “. C’est fou. Il a eu un enfant à 13 ans, ma belle-soeur, nous sommes très proches.

« Lui et ma mère avaient une relation où ils allaient bien pendant un certain temps, puis mon père partait et faisait tout ce qu’il faisait.

“Ma mère perdrait patience avec lui et ensuite mon père irait en prison, en ressortait, revenait vers ma mère et faisait exactement la même chose.”

Le père de Phillips est basé à HM Prison Wealstun, qui n’est qu’à une courte distance en voiture du domicile du milieu de terrain.

La communication entre les deux se fait principalement par téléphone.

Il a poursuivi : « Je passe devant lui tous les matins. Je suis allé le voir quelques fois mais je n’aime pas y aller et le voir en prison.

« Je préfère parler au téléphone. Je lui parle toutes les deux semaines.

« Il est fier de moi. Il est Leeds. Il a vécu à Leeds toute sa vie. Il m’a appelé quelques semaines après notre promotion [last season], et a dit, ‘Écoutez ceci.’

“Tous les gens qui attendaient un coup de fil en prison étaient là, tous chantant Marching on Together, frappant sur les murs.”