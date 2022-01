La star de Leeds Jack Harrison a soutenu pour donner le coup d’envoi après le but contre Burnley

L’expert Kevin Phillips a soutenu l’ailier de Leeds Jack Harrison pour donner le coup d’envoi après son but lors de la victoire 3-1 contre Burnley.

L’Anglais a inscrit huit buts et huit passes décisives lors du retour des Blancs en Premier League la saison dernière. Cela comprenait des buts lors de victoires consécutives contre Newcastle et Leicester en janvier dernier.

Harrison a également joué contre Burnley la saison dernière, inscrivant un but et deux passes décisives dans une déroute 4-0.

Mais Harrison a été assez calme cette fois-ci, avec sa fin à bout portant dimanche son premier but en championnat de 2021-2022. Le joueur de 25 ans a été rejoint sur la feuille de match par Stuart Dallas et Dan James comme Leeds a ramassé trois points vitaux.

Harrison, aux côtés du manager Marcelo Bielsa, espère que ce sera un tournant. Lors d’une interview avec Football Insider, Phillips a déclaré à propos de Harrison : « Il a été assez brillant l’année dernière.

« Il n’a pas été aussi efficace que cette saison, ce qui m’a surpris.

« La deuxième saison est toujours plus difficile parce que les gens vous entraînent, en équipe et individuellement. Vous devez trouver différentes façons de jouer pour lutter contre cela. Le signe d’un bon joueur est celui qui évolue et s’améliore continuellement.

« Harrison est sans aucun doute un bon joueur. C’est super qu’il se soit inscrit un but. Il fera sa confiance au monde du bien.

« Leeds a eu du mal cette saison. Ils ont besoin de joueurs comme Harrison pour s’intensifier. Bielsa verra le but comme un énorme plus.

Owen devient lyrique sur un homme de Leeds

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de Liverpool et Manchester United, Michael Owen, a parlé de l’as de Leeds Raphinha.

L’ailier passionnant n’a pas marqué de but contre Burnley mais a certainement causé des problèmes. Raphinha a presque donné l’avantage à son équipe lorsqu’il a tenté de battre Wayne Hennessey depuis la ligne médiane.

Le gardien était soulagé de voir l’effort frôler le haut de la barre transversale.

Sur ce coup et la capacité globale de Raphinha, Owen a dit: « Je veux dire, c’est un joueur que j’adore.

« Il a ça chez lui. Il a cette compétence. Il a cette vision.

« La technique est parfaite. Encore une fois, il effleure le haut de la barre transversale. Mais c’est un joueur qui peut jouer dans n’importe quelle équipe, pour moi.

