La star de Leeds Kalvin Phillips a annoncé un transfert à Manchester United alors que Paul Pogba est invité à porter le maillot de la France sous le haut des Red Devils

Dimitar Berbatov aimerait voir Kalvin Phillips rejoindre Manchester United, affirmant qu’il s’attend à ce que le milieu de terrain anglais rejoigne un “grand club” cet été.

La star de Leeds United a été l’un des interprètes les plus remarquables de l’Angleterre dans sa course à la finale de l’Euro 2020.

Phillips a été exceptionnel pour l’Angleterre

Phillips a commencé chaque match du tournoi et a formé un formidable partenariat au milieu de terrain avec Declan Rice.

Ses performances ont attiré l’attention de Berbatov, qui a remporté deux titres de Premier League en quatre ans avec Manchester United.

Il a déclaré à Betfair : « Kalvin Phillips s’est encore une fois démarqué.

« Il a été l’un des joueurs du tournoi et, tôt ou tard, je m’attends à ce qu’il quitte Leeds pour un plus grand club.

« Les offres arriveront pour lui après le tournoi. Il joue avec maturité, agilité, sachant quand courir avec le ballon et quand passer.

“J’aimerais le voir signer pour Manchester United.”

Phillips est très susceptible de commencer contre l’Italie en finale de l’Euro 2020

Paul Pogba est un autre joueur qui a connu un tournoi solide, malgré le choc de la France en 16es de finale contre la Suisse.

Le milieu de terrain de Manchester United a été superbe contre l’Allemagne et le Portugal, avant de marquer un candidat au but du tournoi lors de la défaite contre la Suisse.

Il a même été sélectionné dans l’équipe du tournoi de talkSPORT.com pour l’Euro 2020.

Il a toujours été suggéré que Pogba est plus performant pour son pays que pour son club.

Et Berbatov a trouvé une nouvelle solution pour résoudre ce problème… porter son maillot de la France sous son haut United !

L’ancien attaquant a déclaré: “Paul Pogba avait l’air exceptionnel pour la France à l’Euro 2020, même si son équipe a été éliminée au deuxième tour.

« Il doit être le même joueur pour United. Il a l’air d’avoir plus de liberté pour la France, et peut-être plus de motivation, même s’il souffre des mêmes manques de concentration.

Pogba a marqué et créé un but chacun en quatre apparitions à l’Euro 2020

« Si Pogba peut améliorer le côté défensif de son jeu et ne pas perdre le ballon, il pourrait être le milieu de terrain complet.

« Nous savons tous que sa qualité est là. Le but qu’il a marqué contre la Suisse était incroyable.

« Certains joueurs trouvent qu’il est plus facile de se motiver pour leur équipe nationale. Je me souviens que je traversais une période de sécheresse pour le Bayer Leverkusen.

« En même temps, je marquais toujours pour la Bulgarie. Alors j’ai pensé, ‘f *** it, je vais porter ma chemise Bulgarie sous ma chemise Leverkusen.

“Cela ne m’a pas vraiment aidé, mais le fait est que j’étais prêt à tout essayer pour recommencer à marquer pour mon club.”