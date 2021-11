La star de Leicester City, James Maddison, finira par obtenir le rappel de l’Angleterre, affirme Emile Heskey alors qu’il combat Jack Grealish, Phil Foden et Mason Mount pour le rôle

Emile Heskey pense que ce n’est qu’une question de temps avant que James Maddison de Leicester ne force son retour dans l’équipe d’Angleterre.

Maddison est tombé en disgrâce au niveau international suite à la montée en puissance de Jack Grealish, Phil Foden et Mason Mount.

.

Maddison n’a qu’une seule sélection internationale senior en Angleterre

Leur forme, associée à une baisse des performances de Maddison, a conduit à un exil prolongé du groupe de Gareth Southgate.

Il a de nouveau raté la sélection, le patron des Three Lions ayant choisi de ne pas le sélectionner pour les deux derniers éliminatoires de la Coupe du monde de son équipe.

Le joueur de 24 ans a également lutté contre des blessures au cours de la dernière année et a récemment parlé d’une perte de confiance en soi après ce qu’il a décrit comme la période la plus difficile de sa carrière.

Mais après un passage dans et hors du onze de départ de Leicester, Maddison semble revenir à son meilleur niveau et a marqué son premier but depuis février lors du récent match des Foxes 2-1 contre Brentford.

Maddison a fait taire ses critiques avec un but contre Brentford

Plus d’affichages comme celui-ci conduiront sans aucun doute à la promotion du nom de Maddison pour un rappel en Angleterre et la légende de Leicester Heskey est convaincue que le temps du joueur de 24 ans viendra le plus tôt possible.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Heskey a déclaré : « C’est formidable d’avoir James Maddison au sommet de son art. Beaucoup de gens ne regardent pas d’autres choses lorsque votre forme baisse. Ils regardent juste le fait que vous ne jouez pas bien.

« Encore une fois, il a eu un nouveau bébé et je peux en témoigner et dire que parfois, cela peut être difficile avec cela. Mais on ne regarde pas tout ça. On regarde juste ce qui se passe sur le terrain.

«Il est passé de là-haut avec les Jack Grealish et Foden, etc. et doit maintenant faire face au fait qu’on ne parle pas de la même manière.

. – .

Maddison a fait sa seule apparition en Angleterre en novembre 2019

«Mais, quand vous regardez ce qu’il fait sur le terrain, il le fait toujours. Il se met dans ces petites positions et dans ces petites poches et travaille dur sur son toucher et travaille dur pour avancer et travaille dur pour faire glisser les gens et marquer des buts. Son nom y sera à nouveau jeté.

« Vous ne faites rien sans les performances de votre équipe. Une fois que vous commencez à faire ces performances pour votre équipe, vous attirez l’attention des gens.

« Donc, il doit attirer l’attention non seulement du manager, mais de toute l’équipe et il le fera. En fin de compte, vous parlez d’un jeune garçon. Il n’est pas vieux. Il a encore beaucoup de temps pour réaliser beaucoup de choses [he wants to]. «