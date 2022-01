La star de Leicester City, Jamie Vardy, prête pour huit semaines en marge

L’attaquant de Leicester City Jamie Vardy devrait être absent pendant huit semaines après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers.

Le joueur de 35 ans s’est plaint d’un problème lors de la défaite en quart de finale de la Coupe Carabao de Leicester contre Liverpool le mois dernier. Vardy n’aura pas besoin d’une opération, mais la blessure est pire qu’on ne le craignait au départ.

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a déclaré : « Jamie sera absent pendant plusieurs semaines. Cela a été malheureux pour lui, mais nous envisageons jusqu’à huit semaines.

« Il s’agit de l’extrémité supérieure de ses ischio-jambiers. Vous cherchez en mars pour Jamie. Il n’a pas besoin d’une opération et c’était la seule bonne nouvelle.

La blessure de Jamie Vardy est un autre casse-tête dont le patron de Leicester City, Brendan Rodgers, pourrait se passer. Cela les laisse sans un attaquant reconnu, en forme et disponible.

Patson Daka est actuellement blessé, tandis que Kelechi Iheanacho est avec l’équipe nigériane à la Coupe d’Afrique des nations. Les milieux de terrain Harvey Barnes ou Ayoze Perez devraient remplacer l’attaquant contre Watford en FA Cup samedi.

L’arrière central Johnny Evans devrait également être absent jusqu’en avril. L’international nord-irlandais a subi une opération pour résoudre son problème aux ischio-jambiers après avoir boité contre Newcastle United en décembre. Il leur manquera également l’international turc Caglar Soyuncu pour le match de Watford. Il devrait être disponible pour le match de championnat contre Burnley le 15 janvier.

Luke Thomas et Boubakary Soumare font partie des autres joueurs blessés. Pendant ce temps, les détenteurs de la FA Cup seront privés de Daniel Amartey, Papy Mendy et Wilfred Ndidi qui sont tous à la CAN.

Dans l’ensemble, les Foxes pourraient n’avoir que huit joueurs de l’équipe première de champ disponibles alors qu’ils commencent la défense de leur couronne de la FA Cup samedi.

