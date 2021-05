La star de Leicester Jamie Vardy s’apprête à terminer le conte de fées de la finale de la FA Cup au 13e tour alors que l’ancienne star non-ligue est soutenue pour marquer le vainqueur “ approprié ” pour les Foxes contre Chelsea

«Pour lui de jouer à chaque tour et pour lui de se qualifier maintenant pour la finale de la coupe… à quel point ce serait approprié si Jamie pouvait marquer le vainqueur.»

Des mots assez justes si nous le disons nous-mêmes de Danny Simpson, un ancien coéquipier du talisman de Leicester City Jamie Vardy.

Vardy a eu du mal à contenir ses émotions après que Leicester ait réservé sa place dans une première finale de la FA Cup en 52 ans aux dépens de Southampton

Ce fut un voyage long mais enrichissant pour l’ancien attaquant de Fleetwood

Vardy terminera samedi un conte de fées de la FA Cup à Wembley alors que les Foxes de Brendan Rodgers affronteront Chelsea en FA Cup – une confrontation à succès qui est en direct sur talkSPORT.

Le joueur de 34 ans, qui est devenu le premier joueur non-ligue d’un million de livres sterling lorsqu’il a rejoint Leicester en provenance de Fleetwood en 2012, disputera son 13e tour différent de la FA Cup ce week-end.

Vardy a vu à peu près tout ce qu’il y a à voir au cours de sa carrière remplie d’action à ce jour, qui comprend également des passages à Stocksbridge et à Halifax.

Simpson connaît très bien les qualités de Vardy, ayant partagé un vestiaire avec l’attaquant pendant cinq ans – qui a abouti à un improbable triomphe au titre de 5000/1 en 2016.

“Je suis à court de mots pour dire ce qu’est Jamie Vardy et ce qu’il fait pour l’équipe et les joueurs”, a déclaré Simpson lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

Il a toujours montré un instinct de prédateur devant le but

«Nous parlons des objectifs qu’il marque, mais son rythme de travail est sans égal.

«Il sera un peu frustré de ne pas marquer probablement pour le moment, mais nous voyons aussi une nouvelle facette de son jeu.

«Il installe Kelechi [Iheanacho] et il sera heureux pour lui. C’est juste comme ça qu’il est.

Le retour d’un but de Vardy lors de ses 16 dernières sorties inquiéterait la plupart des managers – mais pas Rodgers.

«L’équipe est toujours en train de gagner. Le plus important pour Jamie est que vous devez continuer à travailler, faire des courses et parfois vous avez juste besoin d’un peu de chance », a déclaré Rodgers le mois dernier.

«Il a créé un certain nombre d’opportunités pour nous. Nous connaissons sa menace et il peut marquer à tout moment. Il a juste été très malheureux, entre les gardiens effectuant des arrêts et des blocages sur la ligne et des chances qu’il aurait peut-être mis de côté.

«Il sera toujours là. Il est une telle menace, sa netteté et sa rapidité, il est un joueur si important pour nous.

Et à 34 ans, il fait partie intégrante de l’équipe de Rodgers à Leicester

Tel est le regard que Simpson tient à Vardy en pensant que l’attaquant vétéran est toujours assez bon pour jouer pour l’Angleterre – bien qu’un demi-tour à la retraite soit peu probable avant l’Euro 2020.

«Je comprends ses raisons de démissionner et c’est peut-être pour cela qu’il a remporté le Soulier d’or l’an dernier et qu’il marque toujours», a expliqué Simpson.

«Il fait une pause dans les semaines internationales, alors peut-être que c’était une bonne décision, mais pour moi, j’aimerais voir Gareth [Southgate] Appelez-le et dites: “Allons-y une dernière fois, j’ai besoin de vous.”

«Est-ce que je pense que nous allons le voir? Je ne pense pas. Mais personnellement, j’adorerais le voir.

Une chose qui est certaine, c’est que si Vardy finit par marquer le vainqueur qui a fini par assurer la gloire de la FA Cup pour Leicester, il tombera dans le folklore du football.

Le port d’avant-match, ainsi que les quilles Red Bulls et Vodka, a certainement joué son rôle en cours de route – appelez-le la recette ultime du succès.