La star de Leicester Ricardo Pereira est repartie avec une jambe cassée à cause du tacle d’horreur du jeune de Liverpool Tyler Morton qui n’a obtenu qu’un carton jaune dans le thriller de la Coupe Carabao

Ricardo Pereira s’est retrouvé avec une jambe cassée à la suite d’un tacle à deux pieds imprudent du jeune de Liverpool Tyler Morton, a confirmé le manager de Leicester, Brendan Rodgers.

La starlette des Reds de 19 ans s’est lancée dans le défi d’horreur lors du thriller de quart de finale de la Coupe Carabao de l’équipe la semaine dernière, avec Liverpool progressant aux tirs au but.

La starlette de Liverpool Morton s’est rendue coupable d’un défi d’horreur sur Pereira, qui a laissé l’as de Leicester avec un os cassé à la jambe

Pereira, 28 ans, s’est tordu de douleur sur le terrain, puis a boitillé après le terrible tacle de l’adolescent Morton, qui a sauté dans l’arrière avec les deux bottes au sol.

C’était clairement une faute terrible, avec l’as des Foxes laissé dans une douleur intense, et pourtant Morton n’a reçu qu’un carton jaune de l’arbitre Andrew Madley à Anfield.

Les fans ont dû attendre la nouvelle de la blessure de leur arrière droit, et le patron Rodgers a révélé l’étendue du problème après la défaite 6-3 de Leicester contre Man City le lendemain de Noël.

« Ricardo Pereira sera [out for] six à huit semaines », ont déclaré les Foxes et l’ancien manager de Liverpool.

Morton, l’as de Liverpool, 19 ans, était coupable d’être trop enthousiaste dans son défi

Pereira n’était pas content du tacle et du manque d’action de l’arbitre

« C’est tellement frustrant pour lui de voir à quel point il a travaillé dur.

« Pour que l’arbitre ne voie pas ça, c’est un péroné fracturé et il a de la chance que ce ne soit pas pire. »

Le tacle d’horreur de l’homme de Liverpool était un timing ironique, après que Jurgen Klopp a fustigé les arbitres pour avoir laissé Harry Kane se débarrasser de son mauvais défi contre Andy Robertson.

Robertson a ensuite été expulsé lors du match nul 2-2 contre Tottenham le 19 décembre, le capitaine écossais s’excusant pour ses actions, ce qui a conduit à poser des questions au skipper anglais Kane qui n’a rien dit à propos de son tacle sur l’arrière latéral.

Cependant, Morton n’a fait aucune excuse publique ni fait de commentaire à Pereira après leur affrontement en coupe, Klopp ne faisant aucune référence à l’incident après le match non plus.

Le tacle à deux pieds de Morton a laissé l’homme de Leicester avec une jambe cassée et face à jusqu’à huit semaines

Et cela pourrait conduire à un accueil fâché pour les Reds lorsqu’ils se rendront au King Power Stadium pour affronter à nouveau Leicester en Premier League mardi.

Son péroné cassé est le dernier coup de blessure pour Pereira, qui a eu du mal à retrouver sa meilleure forme depuis qu’il a subi une blessure au LCA en 2020.

Cela s’ajoute également à la crise des blessures des Foxes à l’arrière, avec les défenseurs Jonny Evans, Wesley Fofana, James Justin et Caglar Soyuncu également actuellement sur la touche, alors qu’il y a des craintes concernant Ryan Bertrand après qu’il soit sorti de l’échauffement en boitant avant la Ville mutiler.

L’international portugais Pereira s’est rendu sur Instagram après la sortie de la Coupe Carabao de Leicester aux mains de Liverpool et a critiqué les officiels pour leur réponse au mauvais tacle de Morton.

« Perspectives », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

« Vous pouvez dire que je devrais me sentir malchanceux après avoir perdu mon match de retour et une partie de moi l’est, mais après ce qui pourrait être un tacle de fin de saison, ce qui pourrait être un LCA, je me sens chanceux, ce n’est pas de ceux-là même si je sera dehors un certain temps.

« Comme je l’ai dit, c’est la perspective. Pour certains, ce n’était qu’un carton jaune.

