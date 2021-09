La star de “Les enfants les plus blancs que vous connaissez” Trevor Moore est décédée

in

La star de “Les enfants les plus blancs que tu connais” Trevor Moore semble être mort d’un balcon à l’étage de sa maison … du moins c’est ce que l’enquête policière a révélé jusqu’à présent.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … la police et les pompiers ont répondu vers 2 h 30 du matin le 7 août pour une urgence médicale au domicile de Trevor à Los Angeles, où il a été retrouvé inconscient dans la cour et déclaré mort par les ambulanciers paramédicaux.

On nous dit que les flics pensent que l’acteur comique est tombé du balcon à l’étage, souffrant d’un traumatisme crânien lorsqu’il a atterri – cependant, on ne sait pas s’il est tombé accidentellement ou s’il a intentionnellement sauté.

Aucune note de suicide n’a été trouvée, mais l’alcool pourrait avoir contribué – on nous dit que des bouteilles vides ont été trouvées dans la maison de Trevor.

On nous dit que le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles attend toujours les rapports de toxicologie et prendra la décision finale sur la cause du décès de Trevor.

Trevor, célèbre pour avoir cofondé le groupe de sketchs humoristiques “The Whitest Kids U Know”, avait 41 ans.

DÉCHIRURE