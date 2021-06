La star de l’Euro 2020 Declan Rice répond aux liens de transfert entre Chelsea et Man Utd

Declan Rice insiste sur le fait qu’il se concentre sur l’Euro 2020 plutôt que sur la spéculation sur les transferts (Photo: .)

Declan Rice insiste sur le fait qu’il se concentre sur la campagne anglaise de l’Euro 2020 plutôt que sur les spéculations entourant son avenir à West Ham.

Rice, qui a commencé les trois matches de groupe de l’Angleterre, est devenu une cible pour Chelsea et Manchester United, mais a déclaré qu’il n’avait “vu” aucune des spéculations.

Le joueur de 22 ans a impressionné pour West Ham au cours des deux dernières saisons, sa forme attirant l’intérêt de Chelsea et de Man United et le voyant devenir un membre clé de l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro.

Mais Rice insiste sur le fait qu’il n’est pas au courant des rumeurs de transfert entourant son avenir et certains de ses coéquipiers anglais, Jadon Sancho étant apparemment sur le point de rejoindre Manchester United et Harry Kane cherchant à quitter Tottenham.

“Je ne mens pas, je n’ai rien vu”, a déclaré Rice. «En tant que joueurs, il serait irrespectueux d’en parler autour d’autres joueurs.

«Il y a des spéculations sur le départ des joueurs, mais l’objectif principal en ce moment est votre pays, essayant de gagner ce tournoi. Si les joueurs veulent passer à autre chose, cela peut être réglé après le tournoi.

“Pendant que nous sommes ici, comme Gareth l’a toujours dit, vous devez être strictement concentré sur ce qui se passe ici avec l’Angleterre et tout ce qui se passe avec le club se règle après le tournoi.”

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Rice espère aider l’Angleterre à battre l’Allemagne à Wembley mardi et réserver sa place en quart de finale de l’Euro 2020.

Lorsque l’Angleterre a affronté l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 1996, c’est l’actuel patron de l’Angleterre, Southgate, qui a raté le penalty crucial, et Rice est convaincu qu’il évitera ce sort s’il s’intensifie lors des huitièmes de finale.

“Je pense qu’enfant, j’étais excité et nerveux”, a ajouté Rice. «Je les ai pratiqués à West Ham toute l’année aussi, et c’est à peu près ce processus dans ma tête.

« Quand l’arbitre siffle, vous n’êtes pas obligé d’y aller tout de suite. Donnez-vous quelques secondes, des techniques de respiration pour essayer de vous détendre. Et puis la visualisation – comment vous vous voyez mettre le ballon au fond des filets.

«Ce sont toutes les choses que j’ai essayé de développer en vieillissant. Si mon nom est appelé pour y aller et le faire, je suis sûr que je peux ranger le ballon.

