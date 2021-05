La star de l’héritage de Jupiter de Netflix, Matt Lanter, explique comment jouer à Anakin Skywalker de Clone Wars était la clé pour jouer à Skyfox

Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb et Mike Wade ont chacun pu montrer les versions avant et après de leurs personnages tout au long de la première saison de Jupiter’s Legacy, et comment le code de Sheldon a affecté leurs relations avec les membres de la famille et le monde extérieur. À l’inverse, George n’a laissé à Matt Lanter que le temps de jouer le genre de héros que George Hutchence, père du futur méchant d’Ian Quinlan, Hutch (en quelque sorte), pourrait être en tant que membre de l’Union sans faire tournoyer sa moustache métaphorique avec une verve méchante. Et bien qu’il soit presque difficile de croire que quiconque puisse jamais acheter la carte griffonnée de Sheldon et son plan de navire, Lanter joue George d’une manière qui semble vraiment authentique (aussi d’une manière ou d’une autre).