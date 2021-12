La star de l’hôpital général Ingo Rademacher poursuit ABC pour le mandat de vaccination du réseau, rapporte Variety. Dans son procès, Rademacher fait valoir que le mandat du réseau concernant le vaccin COVID-19 est à la fois une discrimination inconstitutionnelle et religieuse. L’acteur, qui a joué Jasper « Jax » Jacks, est apparu sur General Hospital pendant plus de 25 ans avant d’être licencié le mois dernier du feuilleton pour avoir refusé le vaccin.

Rademacher prétend dans le procès qu’il cherchait une exemption religieuse mais a été rejeté par ABC. « J’ai droit à une exemption religieuse contre la vaccination obligatoire pour COVID-19 sur la base de ma conviction morale profondément et sincèrement que mon corps est doté par mon créateur de processus naturels pour me protéger et que son intégrité naturelle ne peut pas être éthiquement violée par l’administration de copies de matériel génétique créées artificiellement, étrangères à la nature et expérimentales », a écrit Rademacher dans un e-mail du 11 octobre au service des ressources humaines de Disney obtenu par Variety.

Rademacher fait valoir dans son procès qu’ABC était obligée de lui accorder une exemption religieuse et que leur remise en question de ses croyances était une forme de discrimination religieuse. L’acteur a également fait valoir que le mandat du vaccin violait son droit à la vie privée, comme l’indique la poursuite : « Cela ne devrait pas être un problème politique. Il n’est pas nécessaire que tout le monde se fasse vacciner contre le COVID-19, même si le président l’exige. »

Rademacher n’est pas la seule star de l’Hôpital général à avoir été licenciée pour avoir refusé de se faire vacciner. Steve Burton, qui a joué Jason Morgan, a également été licencié du drame ABC le mois dernier, se rendant sur Instagram pour confirmer que sa sortie était liée au mandat. « Je sais qu’il y a eu beaucoup de rumeurs et de spéculations sur moi et sur l’hôpital général, et je voulais que vous les entendiez personnellement », a déclaré Burton dans une vidéo publiée sur Instagram. « Malheureusement, l’hôpital général m’a laissé partir à cause du mandat de vaccination. »

Bien qu’il ait demandé des exemptions médicales et religieuses, les deux ont été refusées, a déclaré Burton. « Ce qui, vous savez, fait mal », a-t-il poursuivi. « Mais c’est aussi une question de liberté personnelle pour moi. Je pense que personne ne devrait perdre son gagne-pain à cause de cela. » Malgré sa tristesse d’avoir été lâché, Burton a déclaré : « Je serai toujours reconnaissant pour mon séjour à l’hôpital général. J’adore ça là-bas, j’y ai grandi… donc je serai toujours reconnaissant. »