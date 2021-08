La star de Little Mix félicite Perrie Edwards alors que Perrie Edwards accouche ⋆ .

Perrie Edwards est la première star de Little Mix à accueillir un bébé (Photo: .)

Little Mix a mené le flot de messages de félicitations pour Perrie Edwards, qui a donné naissance à son premier enfant.

Leigh-Anne Pinnock de Little Mix a été parmi les premières stars à féliciter Perrie Edwards pour la naissance de son premier enfant.

La chanteuse de Confetti et son petit ami Alex Oxlade-Chamberlain ont annoncé dimanche l’arrivée de leur petit avec d’adorables photos en noir et blanc du visage, des mains et des pieds du nouveau-né.

En tête du flot de messages de félicitations, Leigh-Anne a écrit: “Je suis tellement fière de toi et je t’aime tellement quel ange ❤️❤️😍😍.”

Leur camarade de groupe Jade Thirlwall n’a pas encore commenté l’heureuse nouvelle, mais elle est sans aucun doute occupée à roucouler sur les douces photos.

La présentatrice de Love Island, Laura Whitmore, a également transmis ses meilleurs vœux à la famille et a déclaré: “Bienvenue bébé!”

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! la gagnante Giovanna Fletcher a écrit : ‘Aaaaaaaaaaaaaah !!! Énorme énorme énorme félicitations! Merveilleuse nouvelle ! Xxxxxx.’

La star de Loose Women, Stacey Solomon, a déclaré: ‘[Omg] félicitations chéri je t’aime beaucoup, beaucoup.’

L’ancienne star de Love Island, Chris Hughes, qui était déjà sortie avec l’ancienne compagne de Perrie, Jesy Nelson, a commenté: “Félicitations à l’équipe @alexoxchamberlain”.

L’ancienne star de Geordie Shore, Vicky Pattison, a écrit: “Félicitations, belle fille .”

Perrie et Alex sont officiellement parents (Photo: Rex Features)

Amanda Holden a laissé une chaîne d’emoji de cœur tandis que la sœur de Leigh-Anne, Sairah Pinnock, qui a annoncé l’arrivée de son deuxième enfant quelques heures auparavant, a applaudi: “Tu l’as fait ma fille.”

Perrie et Alex, tous deux âgés de 27 ans, n’ont pas encore partagé le sexe et le nom du bébé et ont simplement annoncé la nouvelle avec les photos en écrivant: “Bienvenue dans le monde bébé 21/08/21.”

Le couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant en mai, quelques jours seulement après que la compagne de Perrie, Leigh-Anne, a révélé qu’elle était enceinte.

Plus : Petit mélange



Perrie a déclaré à l’époque: «Tellement heureux d’être dans ce voyage sauvage avec mon âme sœur. Moi + Lui = Toi 🌎♥️ Nous avons hâte de te rencontrer bébé Ox !’

Le footballeur de Liverpool Alex a partagé les mêmes photos sur sa propre page, écrivant : « Quelqu’un a-t-il des conseils sur la façon de changer les couches ? 😅 tellement reconnaissant et excité de devenir papa ❤️ apporte les nuits blanches.’

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La star de Little Mix Perrie Edwards est une maman alors qu’elle accueille son premier bébé avec Alex Oxlade-Chamberlain: “Bienvenue dans le monde petit”



PLUS : La sœur de Leigh-Anne Pinnock, Sairah, donne naissance à un petit garçon à l’approche de la date d’accouchement du chanteur : “Une vie pour t’aimer”





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();