La star de « Little People, Big World », Amy Roloff, parle du divorce à la télévision

La star de Little People, Big World, Amy Roloff, s’est mariée à Chris Marek en août, six ans après son divorce avec son ex-mari, Matt Roloff. La star de télé-réalité a été mariée à Matt pendant 27 ans et leur divorce en 2015 s’est déroulé devant la caméra pour l’émission TLC. Dans une nouvelle interview avec Us Weekly, Roloff a expliqué l’importance de la transparence dans sa vie. « Cela fait partie de notre vie », a-t-elle expliqué.

« Ce n’est pas une partie amusante de la vie, mais j’ai essayé de limiter cette exposition autant que possible ou du mieux que je pouvais parce que nous faisons une émission de téléréalité, mais je ne pense pas que les gens ont besoin de savoir chaque petit détail personnel détail intime non plus », a poursuivi Roloff. « Vous devez le posséder. Vous devez en garder une partie pour vous. Et pour moi, c’était pour le bien des enfants que nous [didn’t] plâtre ça partout non plus. »

Roloff a expliqué qu’elle voulait montrer aux gens que « le divorce est difficile, surtout à la fin de ma vie », et la décision de laisser tourner les caméras est venue du désir de partager ce sentiment. Alors que certaines personnes pourraient critiquer la part de la vie de sa famille que Roloff a décidé de partager, elle s’en tient à leur décision de faire Little People, Big World. « Je pense qu’il y aura toujours des moments de regrets, vous savez, ici et là. Je pense que lorsque des amis et d’autres personnes s’impliquent, ou [are] prêt à m’impliquer, je pense que je vais [into] mode ultra prudent et j’oublie parfois que c’est la télévision », a déclaré Roloff. « Je pense qu’il y aura toujours des regrets, mais je pense qu’il y a énormément d’avantages. [and] opportunité. »

Pourtant, Roloff a admis quelques réticences à amener Marek dans la série et comment cela pourrait potentiellement affecter leur relation au début. « J’étais vraiment paniquée à son sujet », a-t-elle déclaré. « Je me dis ‘Qui dans ce paradis va sortir avec moi dans cette émission folle ?’ Ou il aurait pu absolument dire : « Hé, je veux sortir avec toi. Je veux apprendre à te connaître mais je ne vais pas participer à ton émission folle. « » En fin de compte, leur relation n’a pas souffert en jouant publiquement, et Roloff pense que les « avantages ont vraiment dépassé [thing] plus que la négativité. »