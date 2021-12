La star de Liverpool à 20 millions de livres sterling donne une vue «décevante» sur les événements d’aujourd’hui

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Jordan Henderson admet qu’il a trouvé la façon dont Liverpool a réagi au but de Mohamed Salah contre Aston Villa samedi « décevant », via des citations de BBC Sport (11/12, 17h28).

Salah a ouvert le score depuis le point de penalty pour donner l’avantage aux Reds à la 67e minute contre l’équipe de Steven Gerrard. L’Egyptien a marqué 14 buts en Premier League cette saison.

Aston Villa a cherché à rendre les choses difficiles pour Liverpool lors du premier retour de Gerrard à Anfield en tant que manager de l’opposition. L’équipe de Birmingham a principalement atteint son objectif, mais Tyrone Mings a infligé aux Reds le penalty de la plus haute importance après s’être mêlé à Salah.

Photo de Clive Brunskill/.

Le résultat a ramené Liverpool à un point du leader de la ligue Manchester City, qui avait battu les Wolves plus tôt samedi. L’équipe de Pep Guardiola a également gagné 1-0 après un penalty.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

La réaction de Liverpool au but de Salah a déçu Henderson contre Aston Villa

Mais la manière dont Liverpool a répondu à Salah pour sortir de l’impasse contre Aston Villa a déçu Henderson. Le capitaine des Reds a estimé que son équipe a laissé ses invités s’en tirer au lendemain de la frappe égyptienne, alors qu’ils auraient dû mettre le pied sur l’accélérateur.

« C’était difficile », a déclaré Henderson. « La façon dont nous avons réagi après avoir marqué a été décevante. Je pensais que nous nous sommes assis un peu trop en retrait.

« Après être passé devant, il est important de récupérer le ballon et de ne pas laisser les ballons entrer dans la surface. Nous aurions pu marquer un ou deux buts de plus avec les occasions que nous nous sommes créées. Mais dans l’ensemble, nous devons être satisfaits de la performance et du résultat.

« Les matchs arrivent vite et bien. Heureusement, c’est la même chose pour tout le monde en cette période. Espérons que nous poursuivrons avec de bonnes performances et de bons résultats.

Photo par OLI SCARFF/. via .

Ings a presque puni Liverpool pour son manque de réponse

Danny Ings a presque puni Liverpool pour sa réponse molle au penalty de Salah en donnant à Aston Villa un égaliseur tardif. L’ancien attaquant des Reds est sorti du banc et semblait prêt à capitaliser sur une confusion entre Alisson et Joel Matip, mais n’a pas pu convertir l’occasion.

Matip voulait qu’Alisson récupère le ballon sous la pression d’Ings, mais le dégagement du gardien de but a touché la moitié centrale. Alisson s’est ensuite précipité pour battre Ings au ballon, mais il a attrapé la jambe de l’attaquant. Cependant, l’arbitre Stewart Atwell lui refuserait le penalty.

Si Atwell avait infligé une pénalité à Southampton, la star de 20 millions de livres sterling Henderson n’aurait pas eu beaucoup de raisons d’être satisfaite de la performance de Liverpool, ayant potentiellement perdu deux points.