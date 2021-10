La star de Liverpool Mohamed Salah a été en feu jusqu’à présent cette saison et les fans d’Anfield attendent avec impatience des nouvelles sur sa situation contractuelle.

Salah a marqué 15 buts en seulement 12 apparitions ce trimestre, battant de nombreux records en cours de route.

.

Un certain nombre de fans de Liverpool s’agitent pour que Salah signe un nouvel accord

L’attaquant égyptien de 29 ans, a signé pour 36 millions de livres sterling de Roma en 2017, un peu plus de 18 mois pour exécuter son contrat existant à Liverpool.

Il est en pourparlers sur une prolongation depuis un certain temps mais aucun accord n’a été trouvé, donnant de l’espoir à des prétendants potentiels tels que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Salah dit qu’il est heureux de rester sur le Merseyside mais veut que son salaire reflète son statut de meilleur joueur du monde en ce moment.

Contrat de Mohamed Salah : quoi de neuf ?

Salah exigerait 400 000 £ par semaine pour signer une prolongation de contrat à Liverpool.

Le Telegraph a récemment rapporté que l’attaquant était prêt à signer de nouveaux termes, mais seulement s’il pouvait doubler son salaire actuel et devenir le meilleur revenu de la Premier League.

La star de Manchester City, Kevin De Bruyne, est actuellement le joueur le mieux payé d’Angleterre.

L’Athletic a affirmé qu’en dépit des inquiétudes suscitées par la durée des négociations, Salah « préférait rester » à Anfield.

GETTY

Salah a été en pleine forme pour Liverpool cette saison

Liverpool a récemment annoncé des extensions pour Alisson, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson et Trent Alexander-Arnold.

Mais Salah, qui est le deuxième plus gros revenu du club selon Spotrac, n’a toujours pas signé de nouveaux termes en raison des frustrations apparentes face à la facilité avec laquelle City a fait de De Bruyne le joueur le mieux payé de la Premier League.

On prétend que « Salah a l’impression qu’il n’a pas encore atteint son apogée » et l’ancienne star rom est un professionnel exceptionnel, capable de jouer jusqu’à la trentaine.

Le point d’achoppement pour Liverpool est qu’ils sont « réticents à payer ce qu’il estime valoir » en raison du précédent que cela créerait en modifiant la structure salariale du club.

Et selon le Times, « les négociations sont dans une impasse » et d’autres discussions sont attendues plus tard dans la saison.

Contrat Mohamed Salah : Qu’est-ce qui a été dit ?

Salah a réussi un magnifique triplé lors de la défaite 5-0 de Liverpool contre Manchester United dimanche.

S’exprimant avant le blockbuster d’Old Trafford, Salah a déclaré qu’il espère voir sa carrière à Anfield.

Il a déclaré: «Si vous me demandez, j’aimerais rester (à Liverpool) jusqu’au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire grand-chose – ce n’est pas entre mes mains.

« Cela dépend de ce que veut le club, pas de moi.

.

Klopp aura du mal à garder Salah s’il ne signe pas de nouvel accord

« Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. CA me rendrait triste. C’est dur, je ne veux pas en parler, mais ça me rendrait vraiment triste.

Après la victoire sur United, Klopp a de nouveau été interrogé sur l’avenir de Salah et a déclaré qu’il « connaît la situation », suggérant que le club progresse dans ses pourparlers.

Klopp a déclaré: « Mo s’occupe de l’agitation que tout le monde fait autour de lui [so well].

« Il aime son football et longtemps, longtemps, longtemps, que cela continue. je savais déjà [he wants to end his career here], je connais la situation.