La star de Liverpool comparée à l’icône de Man Utd Cristiano Ronaldo au milieu de la prédiction que Jurgen Klopp adorera

Une star de Liverpool a été comparée à la légende de Man Utd Cristiano Ronaldo dans un domaine clé, et une prédiction qui fera sourire Jurgen Klopp a été faite.

Ronaldo, 36 ans, reste un artiste de niveau élite malgré ses années de progression. Il est le meilleur buteur de United cette saison avec 14 buts en 22 matches. Sans ses contributions vitales et souvent de dernière minute, la saison de United serait encore plus périlleuse.

Ronaldo est célèbre pour son dévouement à son métier et sa volonté d’atteindre les plus hauts standards de forme physique et de conditionnement.

Un joueur actuel de Liverpool partage ces mêmes traits. Et si ses performances sur le terrain ne sont pas moins importantes, elles attirent un peu moins l’œil.

James Milner, également âgé de 36 ans, a été l’un des lieutenants les plus fiables de Jurgen Klopp à Anfield. Le milieu de terrain polyvalent a occupé toutes sortes de rôles dans les onze de départ des Reds au fil des ans et ses qualités de leader sont inestimables.

Maintenant, en parlant à Goal, l’ancien kiné de Milner à Manchester City, Paul Webster, a comparé Milner à Ronaldo en ce qui concerne leurs attributs physiques.

La prédiction de Milner fera sourire Klopp

En outre, il a également prédit que Milner pourrait maintenir ses normes élevées pendant au moins « quelques années encore » – quelque chose qui serait chaleureusement accueilli par Klopp.

« Je l’ai regardé (Milner) contre Chelsea et il était probablement l’un des plus en forme sur le terrain », a déclaré Webster à Goal. «Il a l’air jeune, il a l’air en forme, il a probablement huit pour cent de graisse corporelle ou quelque chose de ridicule.

« Il est un peu comme Ronaldo. Je n’ai jamais travaillé avec Ronaldo, mais je connais des gens qui l’ont fait et j’ai la même impression. Ce sont toutes les petites choses qui s’additionnent, et ils ont plus de petites choses à additionner.

« C’est tout : boire, James ne touche pas à l’alcool ; nourriture, il est méticuleux avec combien il mange; son chronométrage est parfait ; il a des objectifs. Il veut être plus en forme et plus fort au fil des mois ; son comportement général et sa discipline interne.

« Ce n’est pas une surprise pour moi qu’il joue toujours. Il continuera encore quelques années.

Pendant ce temps, Hamilton Academical est de plus en plus susceptible de perdre le précieux défenseur Jamie Hamilton, qui est en fin de contrat à la fin de la saison, selon TEAMtalk.

Le joueur de 19 ans est passé par le système des jeunes à Hamilton et compte plus de 50 apparitions en équipe première à son actif. Le défenseur droit a cependant beaucoup d’admirateurs et ne devrait pas manquer d’options.

Nous comprenons que Celtic, Hibernian et Aberdeen tiennent tous à obtenir sa signature. Cependant, l’intérêt de l’Angleterre est également fort.

Liverpool, Brighton, Brentford, Newcastle, Burnley font partie des passionnés de Premier League. Middlesbrough, Blackburn, Blackpool, Barnsley et Sunderland envisageraient également des offres de pré-contrat pour la jeune star écossaise. Cependant, l’intérêt le plus fort vient peut-être de Liverpool.

Nous comprenons que le directeur sportif Michael Edwards considère Hamilton comme une recrue en cas de départ de Nat Phillips. Le joueur de 24 ans est libre de partir si un prétendant correspond à la valorisation de 15 millions de livres sterling de Liverpool ce mois-ci.

