La star de Liverpool dans le cadre alors que West Ham dresse la liste des attaquants à deux

Un rapport affirme qu’un joueur de Liverpool est dans le collimateur de West Ham alors que David Moyes cherche à recruter un nouvel attaquant en 2022.

Michail Antonio est l’avant-centre de premier choix des Irons depuis un certain temps maintenant. Il a été en grande forme cette campagne, marquant six buts et trois passes décisives en 11 matches de Premier League.

L’international jamaïcain était également sur la feuille de match lors de la victoire 2-0 de West Ham en Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb en septembre.

Cependant, il est resté silencieux samedi alors que l’équipe de Moyes a été battue 1-0 par les Wolves à Molineux. Raul Jimenez a marqué le seul but, balayant un centre de Daniel Podence dans le coin inférieur à 58 minutes de la fin.

West Ham a besoin d’un solide renfort pour Antonio s’il veut continuer à se battre pour une place parmi les six premiers et bien performer en Europe. Un nouvel attaquant permettrait également à Moyes d’essayer un système différent lorsqu’il est en retard dans les matchs, comme le 4-4-2.

Le tueur à gages de Genk Paul Onuachu était une option, mais le joueur de 27 ans n’a pas impressionné lors de deux apparitions contre West Ham plus tôt cette saison.

Le Sun rapporte que les chefs des Hammers ont maintenant établi une liste restreinte d’attaquants. Leurs espoirs d’un gros transfert d’argent en janvier sont renforcés par le récent investissement de 150 millions de livres sterling du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Le premier nom sur la liste est le buteur de Clermont et de la Guinée Mohamed Bayo. Il a été sous forme électrique cette saison, marquant sept buts et deux passes décisives en 12 sorties de Ligue 1. Bayo compte plus de buts en championnat que la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe dans l’état actuel des choses.

Le rapport affirme que West Ham a offert 7 millions de livres sterling pour Bayo l’année dernière, uniquement pour que leur offre soit repoussée. Ils sont à nouveau prêts pour le joueur de 23 ans et sont prêts à payer 15 millions de livres sterling en janvier.

L’alternative est l’attaquant de Liverpool Divock Origi. Moyes est un fan du Belge, même s’il est souvent maintenu sur le banc par Jurgen Klopp.

Origi a joué contre West Ham plus tôt ce mois-ci et a marqué un but, bien que les Reds aient perdu 3-2 à l’extérieur.

West Ham hésite à entamer des pourparlers avec Liverpool car l’avenir de Jarrod Bowen pourrait être remis en question. Klopp est un admirateur du talent de l’Anglais et pourrait envisager d’inclure Origi dans le cadre d’un accord pour lui.

Moyes: « Presque » journée pour West Ham contre les Wolves

Après la défaite serrée de samedi contre les Wolves, Moyes a déclaré aux journalistes: « Je pense que les Wolves sont une bonne équipe. Je ne pense pas que nous y étions tout à fait.

« Pour les 20 premières minutes, nous avons probablement eu l’occasion de prendre l’avantage, ils ont ensuite pris le contrôle de la seconde moitié de la première mi-temps, et en fait, quand le but est arrivé, je ne pensais pas que nous étions si loin d’eux.

« Le match était très serré, mais c’est comme ça qu’ils sont en Premier League. Ils n’étaient tout simplement pas tout à fait là aujourd’hui pour être honnête, pas tout à fait là-dessus.

« Je pense qu’il manquait un peu, un couple de joueurs pas vraiment au niveau qu’ils ont montré, un couple revenant de maladie, la première fois que nous avons été sans Angelo [Ogbonna, after his ACL injury].

« Donc, il y a quelques choses que nous pourrions examiner, mais aucune excuse. Je pense que les matchs de Premier League, il y a très peu entre les équipes. Aujourd’hui, c’était très serré. Mais nous n’avons pas joué aussi bien que nous l’avons fait.

Le prochain match de West Ham sera contre le Rapid Wien dans l’UEL jeudi à 17h45.

