La star de Liverpool envoie un coup de semonce à Robertson après avoir fait l’éloge de Klopp

L’arrière gauche de Liverpool Kostas Tsimikas a insisté sur le fait qu’il se sentait plus prêt à se battre pour une place dans l’équipe de Jurgen Klopp après une solide pré-saison.

Le Grec a déménagé à Anfield en provenance de l’Olympiacos l’été dernier, mais n’a pas connu la meilleure course depuis. Pourtant, ce n’est pas de sa faute. La star de premier choix Andy Robertson a disputé les 38 matchs de Premier League la saison dernière et 50 au total. En tant que tel, Tsimikas n’a fait que sept sorties lors de sa première campagne.

Cependant, il a réalisé des performances exceptionnelles avant la nouvelle saison.

En effet, le manager Klopp a choisi Tsimikas pour éloge particulier après sa performance dans le deuxième des deux matchs de 60 minutes contre Bologne jeudi.

S’exprimant selon ses propres termes, le joueur de 25 ans a insisté sur le fait qu’il se sentait bien avant la nouvelle campagne.

“Je suis très content de la performance de l’équipe”, a déclaré l’arrière gauche sur le site officiel de Liverpool.

« Tout le monde a absolument tout donné, nous en sommes très heureux. Nous faisons toujours dans les jeux ce que nous nous entraînons chaque semaine et j’en suis très heureux.

Interrogé sur le potentiel de gagner plus de minutes la saison prochaine, il a déclaré : « Ce genre de matchs me donne toujours plus de puissance pour continuer à courir et m’améliorer. Et je suis très heureux d’aider mon équipe à gagner 1-0, même lors d’un match amical.

« Je fais toujours de mon mieux pour être proche de l’équipe. Et chaque fois que mon entraîneur me donne l’opportunité de jouer, je suis toujours prêt pour ça. N’importe quelle opportunité, je suis prêt.

Liverpool a encore deux matchs de pré-saison à espérer avant son premier match de Premier League contre Norwich samedi prochain.

Ils affrontent l’Athletic Bilbao et Osasuna, tous deux à Anfield devant une foule de 75 %, respectivement dimanche et lundi.

Tsimikas prêts pour la saison de Liverpool

«Je pense que je suis sûr que tous les joueurs donnent tout chaque jour à l’entraînement. Chaque joueur est prêt pour cela », a ajouté Tsimikas.

« Nous sommes prêts pour le premier match de la saison pour faire ce que nous avons entraîné toutes ces semaines ici au camp d’entraînement.

“Je pense que l’équipe sera prête pour ce défi.”

Liverpool espère monter une autre charge pour le titre cette saison après le cauchemar des blessures du trimestre dernier.

Mais au milieu de tous les problèmes, la fiabilité de Robertson a gardé Tsimikas hors de l’équipe.

Chelsea, Manchester City, PSG ou… Barcelone ? Où Lionel Messi pourrait se déplacer ensuite