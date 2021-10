La star de Liverpool face au retour anticipé d’Anfield pour donner des maux de tête à Klopp le week-end

L’attaquant de Liverpool Diogo Jota pourrait être renvoyé chez lui plus tôt après un match international avec le Portugal après avoir souffert d’un problème musculaire qui l’a empêché de s’entraîner.

Le sélectionneur du Portugal Fernando Santos admet que 24 ans les chances d’affronter le Luxembourg lors des éliminatoires de la Coupe du monde de mardi sont minces. Il n’a pas non plus participé à la victoire amicale contre le Qatar ce week-end et n’est pas pleinement impliqué dans l’équipe.

Cela pourrait remettre en cause sa participation à celui de Liverpool Match de Premier League à Watford ce week-end. C’est également un match que le gardien Alisson et le milieu de terrain Fabinho pourraient manquer, car ils ne devraient pas revenir en Angleterre après le Brésil avant vendredi soir.

« Il s’est entraîné il y a quelque temps, a augmenté l’intensité aujourd’hui avec (le physio) Joao Brito, mais il ne s’est pas entraîné avec nous », a déclaré Santos lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« La probabilité (Jota jouera) sera faible. Je vais lui parler et voir comment il se sent.

« Si nous voyons qu’il est dans n’importe quelle condition pour être sur le banc et qu’il peut ensuite entrer, c’est bien.

« Si nous ne le faisons pas, nous ne prendrons pas de risque avec un joueur qui n’a pas pu s’entraîner avec nous depuis longtemps.

« En supposant qu’il ne puisse pas participer au match, il retourne (de retour) à Liverpool. Dans ces domaines, les clubs veulent avoir des joueurs.

« Ils ont confiance et connaissent la qualité de notre service clinique. Mais s’il ne peut pas jouer demain, il est parfaitement logique qu’il se rende à Liverpool.

Liens avec le défenseur de Liverpool refusés

Pendant ce temps, Liverpool n’a en fait aucun intérêt pour le défenseur de l’Olympiacos Pape Abou Cissé après des liens récents avec un déménagement pour lui à Anfield, selon un nouveau rapport.

La spéculation de vendredi a affirmé que les Reds veulent renforcer leur ligne arrière avec l’international sénégalais. En effet, il est devenu la deuxième star de l’Olympiacos à devenir une cible de Liverpool en une semaine.

Le club d’Anfield est également censé garder un fermer l’œil sur le milieu de terrain Aguibou Camara.

Cissé rejoindrait son collègue international Sadio Mane s’il déménageait à Liverpool.

Selon un nouveau rapport de Sportime, cependant, l’équipe de Jurgen Klopp n’a aucun intérêt à signer le joueur de 26 ans.

Le défenseur central a réalisé un bon début de saison, y compris en Ligue Europa.

Il a disputé les deux matches de l’Olympiacos en battant le Royal Antwerp 2-1 avant de battre Fenerbahce 3-0. Les éclaireurs de Liverpool auraient regardé Cissé lors de ce dernier match.

Au total, il a disputé 13 matches et inscrit deux buts cette saison.

