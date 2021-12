La star de Liverpool Jordan Henderson révèle que les footballeurs sont «pris» dans la désinformation sur le vaccin COVID, mais exhorte les joueurs à faire confiance aux experts

Jordan Henderson a déclaré qu’il était facile pour les joueurs de se laisser «prendre» par la désinformation sur les vaccins sur les réseaux sociaux et a exhorté les autres à écouter les experts médicaux.

Le taux de vaccin contre le coronavirus parmi les joueurs de Premier League a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers jours après qu’il a été révélé que 16% avaient refusé le jab.

.

Henderson a été un leader solide pour Liverpool et la Premier League tout au long de la pandémie

Il y avait 77 pour cent qui ont reçu une double piqûre, tandis que 84 pour cent avaient reçu une dose.

Liverpool est vacciné à « 99 % » et Jurgen Klopp a insisté pour que tous les joueurs obtiennent le jab.

Bien que Klopp ait accepté que les vaccins ne puissent pas être appliqués, il pense que cela devrait être obligatoire d’un « point de vue moral ».

Le capitaine de Liverpool, Henderson, a parlé à talkSPORT de la vaccination et de la manière dont les joueurs devraient fonder leurs décisions sur ce que les experts médicaux leur disent.

.

Henderson a déclaré que Klopp leur avait parlé du vaccin COVID

Il a déclaré: « Le manager en a parlé aux joueurs et il ne peut que donner son point de vue, mais il ne peut jamais forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne voulait pas faire.

« Il ne peut que donner son avis et c’est aux gars de décider ce qu’ils veulent faire.

«Pour nous tous, vraiment, je ne pense pas que nous soyons assez intelligents pour prendre la décision par nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux et vous pouvez vous laisser entraîner un peu.

« Pour nous, il s’agit d’écouter les gens qui sont experts en la matière. Les médecins, les experts médicaux qui savent exactement quelle est la meilleure voie à suivre.

.

Henderson pense que les joueurs doivent écouter les experts médicaux avant de prendre leur décision sur leur vaccin

« C’est la seule façon sur laquelle nous pouvons vraiment fonder notre décision. C’est ce que nous essayons toujours de faire, c’est de les écouter et d’essayer de suivre la procédure pour que nous soyons en sécurité et en bonne santé et essayons de sortir de cette pandémie de la manière la plus sûre et la plus saine possible. »

Écoutez l’intégralité de l’interview de Jordan Henderson le lendemain de Noël avant le choc de Liverpool en Premier League avec Leeds à 12h30 – un match que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT.