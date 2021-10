La star de Liverpool Mohamed Salah devrait décrocher le Ballon d’Or et le prix PFA alors que les discussions sur le transfert se poursuivent au milieu des discussions sur le contrat

Mohamed Salah a connu une excellente année et ajoute à cela avec un incroyable record de buts en neuf matchs consécutifs cette saison.

L’ailier égyptien est maintenant pressenti pour remporter deux des distinctions de joueur les plus prestigieuses avec le Ballon D’Or et le joueur de l’année de la PFA.

Le penalty de Salah s’est avéré être le vainqueur contre l’Atletico mardi soir

Salah a marqué contre Watford samedi, puis a marqué un doublé pour voir les Reds franchir la ligne contre l’Atletico Madrid mardi soir dans un affrontement passionnant en Ligue des champions.

Ces buts l’ont vu faire pencher la balance dans les paris pour le voir favori pour décrocher le prix PFA 2021/22, à 7/4.

Le favoritisme vient de son meilleur début de saison à ce jour et ne montre aucun signe d’arrêt.

Il se situe juste au-dessus de Jamie Vardy dans les classements en tant que meilleur buteur de la ligue jusqu’à présent, mais les quatre passes décisives de Salah ne font que devancer l’Angleterre avec sept buts.

Salah bat continuellement des records à Liverpool, mais avec cela, des questions se posent sur son contrat.

La star de Liverpool vient de dépasser Steven Gerrard pour un nouveau record en Ligue des champions pour devenir le meilleur buteur du club dans la compétition européenne.

Dans le même temps, Salah est devenu le premier joueur de Liverpool à marquer en neuf matchs consécutifs, prouvant que son début de saison pourrait battre un certain nombre de records s’il continue.

Un nouveau contrat doit encore être signé pour le garder à Anfield et beaucoup ont exhorté le club à offrir jusqu’à 500 000 £ par semaine afin de conserver la star.

Alors que l’homme lui-même voudrait 400 000 £ par semaine pour continuer à jouer devant le Kop.

Sans s’engager davantage envers Liverpool, d’énormes clubs sont désormais liés au «roi égyptien».

Cotes du prochain club de Mo Salah

PSG – 4/1

Real Madrid – 5/1

Barcelone – 6/1

Bayern Munich – 8/1

Juventus – 1/10

Newcastle – 16/1

Le PSG est actuellement le favori pour sécuriser la star de la Premier League avec le Real Madrid et Barcelone non loin derrière.

Tout changement de cette nature aura un prix car Salah a prouvé à maintes reprises sa valeur pour Liverpool.

Le PSG a signé Lionel Messi dans ce qui a couronné un été incroyable dans la fenêtre de transfert, avec le retour de Cristiano Ronaldo en Angleterre pour Manchester United.

Ces joueurs font également partie de la compétition pour le Ballon D’Or que Salah a remporté 10/1.

Messi est peut-être le favori, mais les chances de Salah sont bien fondées avec ses buts et ses passes décisives continus, tandis que Jorginho est 15/2 avec Coral après son année réussie.

Mo Salah veut 400 000 £ par semaine pour rester à Liverpool

