La star de Liverpool Mohamed Salah était si mauvaise lors de sa première séance d’entraînement que Bâle pensait avoir signé son jumeau mais Roy Keane savait que Cristiano Ronaldo serait le meilleur du monde après sa première apparition à Manchester United

Ils disent que les premières impressions comptent pour beaucoup, mais elles n’ont pas à vous définir.

Beaucoup pensent que Mohamed Salah est actuellement le meilleur joueur du monde, ce qui aurait semblé impensable lorsqu’il n’était qu’un jeune Égyptien en difficulté lorsqu’il a rejoint Bâle en 2012, puis à Chelsea.

getty

Bâle a recruté Salah, 19 ans, du club égyptien d’Al Mokawloon en avril 2012

Cependant, Salah était si mauvais lors de sa première séance d’entraînement pour le club suisse que ses coéquipiers et la direction ont pensé qu’ils avaient peut-être accidentellement signé un frère jumeau !

C’était la première aventure de Salah en dehors de son Egypte natale où il avait joué pour Al Mokawloon. Cependant, il est finalement devenu clair pourquoi ils ont signé dans les prochains jours.

Heiko Vogel, alors manager de Bâle, a déclaré dans une interview avec Goal et SPOX : « Gegge Heit [Basel’s sporting director] et je lui ai dit : ‘Ecoute, entraîne-toi comme tu veux – nous avons déjà pris notre décision de toute façon’.

« Ensuite, il s’est entraîné le premier jour ; tout le monde a regardé la séance et on s’est demandé s’il pouvait avoir un frère jumeau !

. – .

Mais Salah s’est installé à Bâle avant de déménager à Chelsea en janvier 2014

« Le deuxième jour était un peu mieux, mais pas bon. Gegge et moi avions déjà parlé de lui pour les plus petites choses, en disant des trucs comme : « tu as vu ça passer ? »

« Et puis est venu le troisième jour », a poursuivi Vogel. « C’est à ce moment-là qu’il a tout détruit, il était vraiment imparable.

« [The first two days] il n’était pas nerveux. Il était confiant, mais immergé dans un nouveau monde. Il a dû s’acclimater dans le vrai sens du terme. Il nous est venu de la chaude Afrique du Nord.

« C’est toujours difficile quand on se retrouve dans un environnement dont on ne comprend pas vraiment la langue. [But] J’ai rarement vu une apparence aussi dominante en deux contre cinq [on that third day]. C’était absolument extraordinaire.

« Il était si agile, si explosif. S’il avait le ballon au pied gauche, c’était un but. Mais Momo a également toujours eu un œil sur ses coéquipiers. Après cette performance, tout le monde savait pourquoi nous voulions le signer.

Salah a connu des moments difficiles à Chelsea, ne marquant que deux fois au cours de ses deux années en tant que joueur des Blues

.

Un déménagement à Liverpool en 2017 a changé la donne pour Salah, qui est maintenant l’un des joueurs d’élite du monde

Il a fallu du temps à Salah pour devenir le batteur mondial que nous connaissons aujourd’hui et le parcours de Cristiano Ronaldo a été similaire, bien qu’il soit au sommet depuis une période beaucoup plus longue.

Il n’avait que 18 ans lorsqu’il a quitté le Portugal pour l’Angleterre en 2003, ses trois premières saisons à Manchester United voyant de nombreux signes positifs mais un manque de produit final. Cependant, sa forme a explosé dès le début de la saison 2006/07.

Mais l’ancien coéquipier des Red Devils Roy Keane savait dès le départ que le Portugais avait tous les atouts pour être un joueur spécial.

Écrivant dans son autobiographie, The Second Half, Keane a déclaré: «J’ai tout de suite aimé le garçon. Il avait une belle présence en lui, et une bonne attitude.

.

Wonderkid Ronaldo a rejoint Man United à l’été 2003

Et est parti comme l’un des meilleurs joueurs du monde six ans plus tard

« Ce qui m’a le plus impressionné, c’est qu’il avait eu la possibilité de rester à Lisbonne encore un an, en prêt, mais il a dit non ; il était tout de suite venu à Manchester. J’ai pensé que c’était une bonne et courageuse décision – parce qu’il n’avait que dix-sept ans.

« Après les premiers jours, à le regarder s’entraîner, ma réaction a été : ‘Ce garçon va être l’un des plus grands joueurs du monde.’ Je ne l’ai pas dit publiquement, car je me méfierais toujours de construire un joueur trop tôt – ou de le renverser.

« Il ressemblait à un joueur. Vous devez regarder la partie, et il l’a fait. [Zinedine] Zidane ressemblait à un joueur – et Ronaldo ressemblait à un joueur. La forme, le langage corporel – ils étaient là. Un peu d’arrogance aussi. Mais il était gentil avec lui ; il était très sympathique.

« On oublie qu’il a été très fortement critiqué lorsqu’il est entré en scène pour la première fois. Il descendait trop vite lorsqu’il a été plaqué, son produit final n’était pas assez bon. Mais – encore une fois – il n’avait que 17 ans, un gamin. Je jouais au football junior pour Rockmount, à Cork, à cet âge.

.

Cette attitude a permis à Ronaldo de jouer toujours au plus haut niveau à 36 ans

« Il était incroyable. Il a immédiatement été l’un des joueurs les plus travaillants de United. La plupart des joueurs que je connaissais travaillaient dur, mais Ronaldo avait le talent en plus du rythme de travail.

« Il était beau et il le savait. Il était vaniteux en ce sens – devant le miroir. C’était un grand garçon, une grande unité. Je penserais, ‘Bien sur yeh.’ En regardant certains des autres gars devant le miroir, je me disais : « Ouais putain de pépite ».

«Mais Ronaldo avait une innocence envers lui et une gentillesse. Je ne pense pas qu’il se soit jamais relâché, ou qu’il se soit jamais plus soucié du miroir que de son jeu. J’ai toujours pensé que le football était son amour.

Tous les regards seront tournés vers Ronaldo et Salah dimanche alors que Manchester United divertira Liverpool dans le dernier épisode de la plus grande rivalité du football anglais.

Attendez-vous à ce que le match commence à un rythme effréné, mais tout ce qui compte, c’est qui a le dernier mot.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.