Mohamed Salah a sans doute été le meilleur joueur du monde cette saison et peut « exiger ce qu’il veut » lors des discussions sur un nouveau contrat avec Liverpool.

C’est selon la légende d’Arsenal Ray Parlour, qui a déclaré à talkSPORT que le roi égyptien méritait d’être payé le plus cher s’il signait de nouvelles conditions à Anfield.

Mohamed Salah est dans la forme de sa vie

Salah est dans les deux dernières années de son contrat actuel avec les Reds et n’a pas encore signé de nouveau contrat avec le club du Merseyside.

Le n°11 de Liverpool a commencé cette saison sous une forme fulgurante après avoir marqué 15 buts en autant de matchs cette saison, ainsi que six passes décisives.

Certaines de ses performances exceptionnelles ont inclus un triplé lors d’une défaite 5-0 contre Manchester United à Old Trafford et des prétendants potentiels au but de la saison contre Manchester City et Watford.

Compte tenu de la forme dans laquelle il est cette saison et à quel point il sera crucial aux côtés de Jurgen Klopp alors qu’ils poursuivent des honneurs majeurs, beaucoup n’hésiteraient pas à lui proposer un nouveau contrat, même s’il dépasse 400 000 £ par semaine comme certains les rapports suggèrent.

Arsenal Invincible Parlour tenait à discuter du cas de Salah pour gagner ce nouveau contrat méga-argent.

Mane et Salah vont tous deux partir avec leurs respectifs pour la Coupe d’Afrique des Nations, laissant Liverpool sans deux de leurs hommes clés.

Et il a souligné à quel point les Reds pourraient lutter sans leur homme vedette – dont ils auront un avant-goût plus tard cette saison lorsque lui et son compatriote Sadio Mane partiront pour la Coupe d’Afrique des nations en janvier.

« Je ne peux pas regarder au-delà de Liverpool », a déclaré Parlour en parlant des chances de l’équipe de Jurgen Klopp pour le titre de Premier League.

« Le problème avec Liverpool, ce sont les Nations Africaines, cela peut les affecter énormément, ils perdent Mane et Salah.

« Il a été incroyable [Salah], effrayant avec la façon dont il a joué cette saison, les buts qu’il a marqués…

« Il a terminé au bon moment car maintenant il peut exiger ce qu’il veut vraiment avec son nouveau contrat.

« Je suis sûr que ses représentants disent à Liverpool » attendez une minute, il mérite 400 000 £ par semaine « .

L’agent de Salah, Ramy Abbas a tenté de forcer la main du club pour lui donner un énorme contrat

« Si vous êtes propriétaire de Liverpool, oui, il le mérite car ce qu’il a fait sur ce terrain a été absolument brillant. Il le fait semaine après semaine.

Il ne fait aucun doute que chaque supporter des Reds veut voir Salah suivre sa carrière à Anfield, tout comme le joueur, qui a effectivement déclaré que la situation n’était pas sous son contrôle.

« Cela ne dépend pas [on] moi », a déclaré Salah lorsqu’on lui a posé des questions sur son avenir à Liverpool plus tôt ce trimestre.

« Mais si vous me demandez, j’aimerais rester jusqu’au dernier jour de mon football [career].

« Mais je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet, [it’s] pas entre mes mains.

Une chose est sûre, le club ne voudra pas le perdre gratuitement en 2023 à l’expiration de son contrat.

Si un accord ne peut pas être conclu, il semble presque certain que Salah et le club se sépareront l’été prochain, le club ayant de bons antécédents en matière d’obtention du meilleur prix pour leurs hommes vedettes.