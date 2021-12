La star de Liverpool Mohamed Salah offre une réaction inestimable au snob du Ballon d’Or

La star de Liverpool Mohamed Salah a offert une réponse hilarante en ne terminant que septième au Ballon d’Or 2021, beaucoup affirmant que l’Égyptien avait été durement traité.

Salah a connu une année incroyable pour les Reds, ses normes ne baissant jamais. En marquant 32 buts en club en 2021, Salah prouve à maintes reprises pourquoi il est actuellement l’une des stars de l’élite mondiale. Son fantastique doublé lors du derby 4-1 de mercredi à Everton n’a servi qu’à rappeler ses talents particuliers.

Cependant, cela n’a pas suffi à lui valoir la reconnaissance sur la plus grande scène de toutes. Au lieu, c’est Lionel Messi qui a remporté un septième Ballon d’Or. L’attaquant du PSG a propulsé Robert Lewandowski au prix, Jorginho de Chelsea terminant troisième.

Karim Benzema du Real Madrid a terminé quatrième, tandis que N’Golo Kante de Chelsea était cinquième, avec Cristiano Ronaldo sixième.

Le décompte de Salah était le même que celui de Messi lors de la cérémonie lundi soir. Mais son doublé contre Everton voit désormais l’Egyptien le dépasser avec 34 buts pour 2021.

Son camouflet a certainement exaspéré Jurgen Klopp; maintenant, le joueur lui-même a offert une réaction amusante en ne terminant que septième.

Mohamed Salah en réaction comique

« Je n’ai pas de commentaire », a-t-il répondu après avoir éclaté de rire.

On lui a ensuite demandé s’il pouvait finir plus haut en 2022, ce à quoi il a répondu : « J’espère que vous ne savez jamais !

Thierry Henry, réfléchissant à la réaction de Salah, a poursuivi: « Il laisse son football parler. »

Journaliste : « Mo Salah. Septième au Ballon d’Or cette année. La réaction immédiate de Mohamed Salah. Or. pic.twitter.com/he0QlZEBYq – TEAMtalk (@TEAMtalk) 1er décembre 2021

Bien sûr, l’accord de Salah expirant à l’été 2023, son dernier doublé ne fera que renforcer ses prétentions à une énorme augmentation de salaire à Anfield.

Le temps est donc encore du côté de Liverpool pour trouver une percée et la récente révélation de Salah selon laquelle il souhaite mettre fin à sa carrière à Anfield va calmer leurs nerfs.

Néanmoins, le football est une affaire d’argent. Et s’adressant au Liverpool Echo, l’ancien arrière droit des Reds, Glen Johnson, affirme que les propriétaires du FSG seraient sérieusement tentés par une « offre idiote » pour Salah.

Barcelone et le Real Madrid étaient auparavant liés avant que la pandémie ne frappe durement leurs finances. Cela évitera probablement à John W. Henry et co d’avoir à prendre une décision difficile. Mais si une offre énorme arrive, Johnson pense que Salah pourrait être vendu.

« Nous savons quand Liverpool renouvelle les joueurs et quand ils recrutent des joueurs, tout est une question de chiffres et de statistiques », a déclaré Johnson. « Ils ne le feront que si leur ordinateur le leur dit.

«Ils ont le nouvel accord à venir, il exigera de gros salaires et il vieillit. S’ils se voient proposer un montant ridicule de frais de transfert d’argent, cela pourrait être tentant, mais vous ne le savez tout simplement pas. Nous devons juste voir quel est l’accord qui est proposé quand il vient.

Messi sait qu’il fait face à une rude concurrence avec Salah

Même si Mohamed Salah est heureux de rire du camouflet, Messi sait qu’il devra faire face à une forte concurrence de Salah et d’autres l’année prochaine.

« Salah aura des opportunités dans les années à venir », a-t-il déclaré après avoir remporté le prix. « Les deux joueurs [Salah and Lewandowski] sont à leur meilleur en ce moment et auront plus de chances de gagner.

Salah, cependant, était impérieux à Goodison. Ses buts l’ont amené à 13 pour la saison et on lui a demandé après le match ses objectifs pour la saison.

Comme c’est typique de l’homme, il ne pense qu’au succès de Liverpool avant les distinctions personnelles.

« J’espère pour beaucoup d’autres », a-t-il déclaré. « Mon premier objectif est de gagner quelque chose avec le club – Ligue des champions, Premier League, espérons-le les deux – et ce sera bon pour tout le monde. »

La star de Liverpool, Mohamed Salah, offre une réaction inestimable au snob du Ballon d’Or, apparu en premier sur TEAMtalk.