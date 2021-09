La star de Liverpool parle de “dispute” alors que Klopp jongle avec un équilibre difficile

in

L’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, a déclaré que la bataille pour le temps de jeu en première ligne du manager Jurgen Klopp était “saine”.

Firmino, Sadio Mane et Mohamed Salah entretiennent depuis longtemps une relation harmonieuse au sommet d’Anfield. Le trio a atteint 250 buts des Reds à eux deux dans toutes les compétitions à la fin de la saison victorieuse du club en Premier League.

Cependant, l’arrivée de Diogo Jota a bousculé la hiérarchie. Le Portugais a un record de buts tous les deux matchs jusqu’à présent, avec beaucoup d’entre eux le premier ou le but gagnant en matchs.

De plus, Jota a le plus souvent remplacé Firmino dans les trois premiers au départ. En tant que tel, un expert revendiqué plus tôt ce mois-ci que Firmino pourrait être le premier des trois premiers de Liverpool à partir.

Néanmoins, Firmino a marqué de son empreinte en marquant un doublé sur le banc lors de la rencontre de mardi Victoire de la Ligue des champions contre Porto. Jota, quant à lui, a eu plusieurs occasions de marquer dès le départ mais n’a pas pu trouver le chemin des filets.

Selon Firmino, cependant, Liverpool est toujours en harmonie malgré le changement de rôle récent.

« Je suis en paix. C’est un conflit sain », a déclaré le Brésilien à TNT Sports Brazil.

“Tous ceux qui entrent là-bas essaient de faire de leur mieux et d’aider l’équipe de Liverpool. Celui qui entre fait le travail et joue très bien.

« Alors il faut continuer. Le tout avec l’intention d’aider l’équipe en quête de victoire.

Ce qui n’a pas changé, cependant, c’est la forme de Mane et Salah. Le duo, qui a fait preuve de plus de régularité devant le but que Firmino, a tous deux marqué contre Porto.

Pourtant, aucun des quatre joueurs en question n’a joué les 90 minutes complètes au Portugal. En conséquence, ils seront prêts à affronter Manchester City à Anfield lors d’un affrontement crucial en Premier League dimanche.

Le match est LiverpoolC’est le dernier avant la trêve internationale, mais Firmino n’a pas fait partie de la dernière équipe brésilienne.

Firmino vise plus de sélections brésiliennes

Son manque de temps de jeu récent n’a pas été aidé par un problème aux ischio-jambiers et il a juré de reprendre sa place dans la pensée de Tite.

« Oui, c’est toujours un plaisir, une fierté de défendre mon pays. Et bien sûr, je veux être toujours là. Je veux être dans toutes les commandes », a déclaré Firmino.

«Et j’essaie de travailler dans mon équipe pour être bien et avoir automatiquement cette chance. Et je veux continuer à travailler pour que la prochaine fois que l’occasion se présente et que je puisse être présent au prochain appel.

L’ailier de Leeds Raphinha a fait la première partie, aux côtés de Neymar, Gabriel Jesus et Vinicius Junior.

