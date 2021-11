La star de Liverpool parmi cinq retraits en Angleterre alors que le milieu de terrain a été appelé

Jordan Henderson, Jack Grealish, Raheem Sterling, Mason Mount et Luke Shaw se sont retirés de l’équipe d’Angleterre avant le match de qualification pour la Coupe du monde de lundi à Saint-Marin.

La Football Association a également confirmé que Conor Gallagher, le milieu de terrain de Chelsea actuellement prêté à Crystal Palace, rejoindra le groupe dans sa dernière mise à jour de l’équipe. Du côté de Gareth Southgate n’ont qu’à éviter la défaite contre les ménés à Serravalle pour s’assurer leur place dans le tournoi de l’année prochaine au Qatar.

Henderson et Grealish ne seront pas disponibles après leur retour dans leurs clubs, respectivement Liverpool et Manchester City, pour une évaluation plus approfondie des blessures.

L’attaquant de City Sterling n’est pas disponible pour des raisons personnelles, tandis que le milieu de terrain de Chelsea Mount a besoin d’une chirurgie dentaire et que l’arrière gauche de Manchester United, Shaw, a subi une commotion cérébrale.

Gallagher récompensé pour sa belle forme

Gallagher quitte les moins de 21 ans après sa première convocation senior. Le joueur de 21 ans a impressionné pour Palace cette saison et a marqué quatre buts pour l’équipe de Patrick Vieira.

Il était impliqué alors que les moins de 21 ans d’Angleterre battaient la République tchèque 3-1 lors de leur dernier match de qualification européen à Turf Moor jeudi.

Sam Greenwood de Leeds prendra sa place dans l’équipe de Lee Carsley avant le match de mardi en Géorgie.