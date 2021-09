La star de Liverpool promet de « faire la différence » après avoir laissé tomber un autre indice de sortie

L’attaquant de Liverpool Sheyi Ojo a insisté sur le fait que le moment était venu d’avoir un véritable impact sur le football en équipe première avant de laisser tomber un autre indice de sortie.

Ojo, 24 ans, était récemment prêté pour la septième fois lors de son départ pour Millwall le jour de la date limite de transfert. L’ailier délicat était autrefois une perspective très appréciée dans le système de Liverpool, bien que les opportunités en équipe première aient cruellement fait défaut.

En effet, Ojo n’a plus joué pour les Reds depuis une sortie en FA Cup début 2017. Au lieu de cela, des périodes de prêt en France, en Écosse et en championnat se sont matérialisées.

Liverpool ont une histoire récente de vendre leurs diplômés de l’académie pour des frais importants. Des gens comme Ki-Jana Hoever, Rhian Brewster et Harry Wilson ont tous généré des sommes importantes à consacrer à leurs rares transferts.

Ojo pourrait encore emprunter ce chemin une fois son passage à Millwall terminé, mais Ojo a d’abord pour objectif de faire passer son jeu au niveau supérieur.

“J’ai déjà joué pas mal de matchs mais je pense, surtout cette saison, qu’il est temps pour moi de vraiment commencer maintenant et de montrer ce que je peux vraiment faire”, a-t-il déclaré sur le site officiel de Millwall.

« Intensifiez-vous et faites la différence. Beaucoup de joueurs et de managers ont dit ça de moi dans le passé et j’ai l’impression qu’il est temps de vraiment entrer dans cette lumière. Faites la différence et essayez d’aider Millwall du mieux que je peux.

Ojo a ensuite insisté sur le fait qu’un passage réussi à The Den le mettrait dans une “position de force” la saison prochaine lors de son retour à Liverpool. Cependant, il a laissé entendre qu’il s’attendait à ce que son avenir à long terme soit probablement loin d’Anfield.

“J’ai l’impression que cela me mettrait dans une position de force, espérons-le pour la saison prochaine, en retournant à Liverpool et en partant de là”, a conclu Ojo.

Ojo soulagé d’un transfert tardif «fou»

“C’était fou pour moi parce que c’était mon premier jour d’échéance”, a-t-il admis, en parlant de l’accord.

« On s’est parlé au téléphone [before the move] et [manager Gary Rowett] a dit qu’il m’aimait vraiment en tant que joueur et qu’il me regardait depuis quelques années maintenant.

«Il a dit qu’il voulait juste me donner la plate-forme pour m’exprimer et montrer ce que je peux faire.

“En fin de compte, le plus important est de jouer au football et c’est évidemment pourquoi j’ai décidé de venir ici.”

