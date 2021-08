La star de Liverpool remet le dilemme à Jurgen Klopp après un revirement remarquable

Une star de Liverpool a apparemment donné à Jurgen Klopp un mal de tête de sélection après que sa publication sur les réseaux sociaux ait laissé entendre qu’il était prêt à revenir à l’action.

Liverpool a remporté une victoire le week-end d’ouverture en envoyant Norwich 3-0 à Carrow Road. Les Reds sont entrés dans la saison avec à peu près les mêmes options avec lesquelles ils ont terminé l’année dernière après avoir supervisé un été calme jusqu’à présent.

Les deux absents notables de leur premier onze de départ de la saison étaient Georginio Wijnaldum et Andy Robertson.

Wijnaldum est parti pour le PSG sur un coup franc, sa place au milieu de terrain étant apparemment à gagner parmi les pièces de profondeur du club en poste.

Robertson, quant à lui, était absent en raison d’une blessure après subir des dommages aux ligaments de la cheville contre l’Athletic Bilbao en pré-saison.

Klopp a admis que Liverpool avait eu de la “chance” en ce qui concerne la blessure de l’Ecossais. C’est parce que Robertson devait être mis à l’écart jusqu’à la pause internationale après la troisième semaine de match.

Cependant, Robertson a déjoué les attentes et pourrait être en ligne pour un retour dès le week-end prochain.

L’arrière gauche s’est rendu sur Twitter pour publier une photo de lui en train de s’entraîner léger.

pic.twitter.com/1AYZRxcnWX – Andy Robertson (@andrewrobertso5) 17 août 2021

Kostas Tsimikas a excellé en pré-saison et semblait une menace à l’avenir contre Norwich. Sa défense laissait beaucoup à désirer, bien que Klopp veuille donner à l’international grec autant de chances qu’il le peut cette saison pour assurer une concurrence féroce pour les places garde tout le monde sur ses gardes.

Klopp serait personnellement intervenu pour rejeter les offres de transfert du joueur de 25 ans tout au long de l’été. Et il semble que sa foi en Tsimikas pourrait être testée dès samedi avec un Robertson partiellement en forme maintenant de retour dans le mix.

Les sept meilleurs tireurs de coup franc de Premier League : Ronaldo, Beckham, Ward-Prowse…

Liverpool va débarquer à Haaland en 2022 ?

Pendant ce temps, les chances qu’Erling Haaland déménage en Espagne avec Barcelone ou le Real Madrid ont été complètement écartées – un observateur indiquant qu’il s’attend à ce que l’attaquant rejoigne Liverpool en 2022.

Évalué à environ 150 millions de livres sterling, la clause de Haaland le rend disponible pour 75 millions d’euros (64 millions de livres sterling) l’été prochain. Il a été lié de manière prévisible à des joueurs comme le Bayern Munich, ainsi que le Real Madrid et Barcelone. Il y a aussi un certain nombre de prétendants à la Premier League.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Cependant, le Bayern ne semble pas disposé à sanctionner un mouvement alors qu’il a toujours Robert Lewandowski toujours fort. En effet, c’était une position qu’ils ont clairement exprimée interrogé sur Haaland plus tôt ce mois-ci.

Et maintenant, l’ancien milieu de terrain du Bayern et de Dortmund, Michael Rummenigge, a suggéré que Barcelone et le Real Madrid pourraient également être en lice.

Barcelone sont fortement entravé par des problèmes financiers, ce qui signifie qu’un accord même l’été prochain semble peu probable. Le Real, quant à lui, semble plus investi dans un accord pour signer l’attaquant du PSG Kylian Mbappe. Son contrat en France a actuellement moins de 10 mois à courir.

Interrogé sur Haaland et Mbappe succédant à Ronaldo et Messi en tant que stars de l’élite mondiale, Rummenigge a déclaré: «Oui. Ils [Haaland and Mbappe] pourrait y arriver. Nous devrons attendre et voir où il ira après cette saison », a déclaré Rummenigge à propos de Haaland, cité par Sport Witness.

“Le Real et le Barça ont des problèmes financiers, je peux donc l’imaginer déménager en Angleterre. Son père y jouait aussi. Je pourrais bien imaginer Liverpool pour Haaland.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: une star sénégalaise évaluée à 40 millions de livres sterling demande à partir alors que le lien avec Liverpool devient sérieux