La star de Liverpool remporte le prix ultime alors que Steven Gerrard joue le long match avec Man Utd

Le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, tiendra bon sur une star de Manchester United, donnant ainsi plus de temps pour préparer un mouvement pour un talent de Liverpool l’été prochain, selon un rapport.

Gerrard a insufflé une nouvelle vie à la saison d’Aston Villa depuis sa prise de fonction. La légende des Reds a supervisé quatre victoires lors de ses six premiers matches. Les deux autres matchs contre Manchester City et Liverpool se sont soldés par une défaite, mais seulement par un seul but à chaque fois.

Gerrard a rapidement aidé à consolider une défense de Villa qui craquait sous Dean Smith.

Cependant, un défenseur central qui n’a pas bénéficié du changement de direction est Axel Tuanzebe.

Le défenseur de Manchester United, 24 ans, en est à son troisième prêt à Villa Park. Tuanzebe avait figuré dans le système expérimental de trois dos de Smith avant son limogeage. Depuis que Gerrard a pris les commandes, Tuanzebe n’a bénéficié que de huit minutes d’action en championnat.

Cependant, selon l’Athletic, Gerrard et Villa n’ont pas l’intention de mettre fin au prêt de Tuanzebe. C’est malgré le fait que le point de vente reconnaisse qu’un nouveau défenseur central est une priorité dans les deux prochaines fenêtres, et le renvoi de Tuanzebe aurait pu libérer de l’espace pour une nouvelle signature.

Villa a récemment noué des liens avec Joe Gomez de Liverpool. Le joueur de 24 ans a rarement joué sous Jurgen Klopp cette saison avec le nouvel arrivant Ibrahima Konate le dépassant dans l’ordre hiérarchique.

Cela a suscité l’attention d’Aston Villa et du Real Madrid, et le Daily Express a révélé que trois noms étaient dans le cadre pour succéder à Gomez s’il quittait Anfield.

Cependant, le correspondant de l’Athletic’s Villa, Gregg Evans, a laissé entendre qu’il est peu probable qu’un nouveau défenseur soit signé jusqu’à ce qu’un autre soit vendu ou que Tuanzebe revienne à United. Mais la probabilité que Tuanzebe retourne prématurément à Old Trafford en janvier est faible à l’heure actuelle.

Gerrard donne la priorité à la nouvelle colonne vertébrale de la Villa

« Villa examine les défenseurs centraux et les milieux de terrain centraux et surveillera les options au cours des deux prochaines fenêtres », a écrit Evans dans un Q&A.

« Joe Gomez de Liverpool est admiré, tout comme Harry Souttar de Stoke City.

« Mais je serais surpris de voir un défenseur arriver sans [a player] le départ ou le retour d’Axel Tuanzebe à Manchester United, ce qui semble peu probable dans la prochaine fenêtre.

« Souttar est également sorti avec une blessure à long terme, c’est donc une cible estivale plus probable. »

Pendant ce temps, Man City se préparerait à porter un coup dur à Ralf Rangnick et Man Utd en signant l’un de leurs meilleurs attaquants – Erling Haaland.

Sport Witness, citant le journal allemand Bild, fait le point sur la chasse aux transferts du phénomène norvégien.

Ils affirment que City est « prêt à payer » la clause libératoire d’Erling Haaland du Borussia Dortmund. Il sera activé l’été prochain et aurait une valeur de 75 millions d’euros (63 millions de livres sterling).

Haaland a déjà des liens avec les Citizens, puisque son père Alf-Inge a joué pour eux entre 2000 et 2003.

La nouvelle signifie que Rangnick et Man Utd devront formaliser une stratégie de transfert, et rapidement. S’ils veulent garder Haaland des griffes de leurs rivaux, ils devront eux-mêmes respecter sa clause de libération.

Dortmund, cependant, a un plan pour garder le Norvégien dans les parages. Ils devraient engager des pourparlers avec Haaland et ses représentants le mois prochain pour découvrir quels sont ses plans.

Cela pourrait aboutir à un nouveau contrat en Allemagne et, à son tour, à une clause libératoire plus valable de plus de 100 millions de livres sterling.

