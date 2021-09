La star de Liverpool révèle un «objectif» irréalisable qui rend la sortie d’Anfield inévitable

Un joueur de Liverpool semble destiné à partir après avoir décrit un objectif qui ne se réalisera presque pas à Anfield.

Pendant le mandat de Jurgen Klopp à la barre, Liverpool ont développé sans doute le onze de départ le plus fort en Angleterre. Leurs onze premiers se choisissent presque tout seuls, la grande majorité des positions n’étant pas sujettes à débat en ce qui concerne la sélection de l’équipe.

Une zone du terrain dans laquelle Klopp n’aura peut-être jamais besoin de s’inquiéter est entre les bâtons. Alisson Becker est devenu le gardien de but le plus cher du monde lors de la signature de Roma en 2018. Depuis son arrivée, il a plus que justifié ses frais de transfert gigantesques de 66,8 millions de livres sterling.

Le Brésilien a été signé en partie à cause de l’affichage lamentable de Loris Karius lors de la finale de la Ligue des champions 2018. Karius a laissé tomber deux cliquetis dans la nuit, motivant Liverpool à casser la banque pour Allison.

Pourtant, trois ans plus tard, Karius reste dans les livres de Liverpool. Deux périodes de prêt se sont concrétisées, tandis que des rumeurs d’un transfert permanent vers le club suisse de Bâle ont fait surface au cours de l’été.

Cette décision n’a pas abouti, bien qu’un un rapport récent a indiqué qu’il pourrait être rallumé en janvier.

Et si l’on se fie aux derniers commentaires de Karius, sa sortie semble être une certitude. L’Allemand est dans la dernière année de son contrat et a récemment fait part au journal allemand Bild de son envie de jouer « chaque semaine ». De toute évidence, cette demande est extrêmement peu susceptible d’être satisfaite par les Reds.

«Je suis sorti depuis environ six semaines [with injury] et j’essaierai de reprendre l’entraînement après la pause internationale et de me remettre en forme », a déclaré Karius à Bild (via 90 minutes).

« Nous verrons ce qui se passera en hiver. Mon objectif est d’être sous la barre chaque semaine. On verra où c’est.

« Il y avait quelques clubs sur la photo [in the summer], mais cela n’a pas décollé pour diverses raisons.

Bien qu’il soit peu probable que Karius commande des frais importants, Liverpool s’est avéré être des opérateurs avisés sur le marché. En tant que tel, il semblerait très probable qu’ils sanctionneront une vente permanente en janvier – si un intérêt ferme se manifestait.

Koeman au bord du gouffre à Barcelone, qui le remplacera ?



Firmino répond à la “dispute” sur les lieux

Pendant ce temps, l’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, a déclaré que la bataille pour le temps de jeu en première ligne de Klopp était « saine ».

Firmino, Sadio Mane et Mohamed Salah entretiennent depuis longtemps une relation harmonieuse au sommet d’Anfield. Le trio a atteint 250 buts des Reds à eux deux dans toutes les compétitions à la fin de la saison victorieuse du club en Premier League.

Cependant, l’arrivée de Diogo Jota a bousculé la hiérarchie. Le Portugais a un record de buts tous les deux matchs jusqu’à présent, avec beaucoup d’entre eux le premier ou le but gagnant en matchs.

Selon Firmino, cependant, Liverpool est toujours en harmonie malgré le changement de rôle récent.

« Je suis en paix. C’est un conflit sain », a déclaré le Brésilien à TNT Sports Brazil.

“Tous ceux qui entrent là-bas essaient de faire de leur mieux et d’aider l’équipe de Liverpool. Celui qui entre fait le travail et joue très bien. Il faut donc continuer. Le tout avec l’intention d’aider l’équipe en quête de victoire.

LIRE LA SUITE: Liverpool à la poursuite d’un ailier passionnant forçant les plans de Deschamps en France