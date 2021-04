La star de Liverpool Thiago “ ne peut pas expliquer ” sa déception et dit à ses coéquipiers qu’ils doivent mériter une qualification en Ligue des champions

La star de Liverpool, Thiago, n’a pas pu exprimer pleinement sa déception après avoir perdu deux points contre Newcastle.

Les Reds étaient sur la bonne voie pour une victoire 1-0 samedi après-midi, malgré une foule d’occasions manquées, mais dans le temps additionnel, ils ont été obligés de payer.

Thiago était l’un des meilleurs joueurs de Liverpool mais ne pouvait pas les aider à trouver la victoire

L’équipe de Jurgen Klopp avait survécu à une peur lorsque Callum Wilson a vu un but inscrit pour le handball, à la suite d’une intervention du VAR.

Cependant, Joe Willock, prêteur d’Arsenal, est intervenu tard pour marquer un niveleur pour les Magpies, aidant ainsi leur bataille contre la relégation.

Klopp a admis que son équipe n’avait pas réussi à saisir pleinement le “ cadeau ” que le VAR leur avait donné, tout en admettant que son équipe n’avait pas montré assez de combat dans le match.

Il a affirmé que leurs occasions manquées auraient dû intensifier leurs efforts pour doubler leur total.

Les stars de Liverpool semblaient abattues au coup de sifflet final

Au lieu de cela, les Reds n’ont pas pu s’affirmer et ont permis à Newcastle de les rattraper et de réduire leurs espoirs de qualification en Ligue des champions.

Le milieu de terrain de Liverpool Thiago a fait écho aux commentaires de son entraîneur, déclarant à BT Sport après le choc d’Anfield: «Nous n’avons pas de mots pour expliquer la déception que nous avons.

«La volonté de gagner, le désir de gagner est une très grande partie de la compétition. Nous avons eu beaucoup de chances de gagner en première mi-temps.

«Nous avons essayé de jouer notre jeu. C’était la clé aujourd’hui. Cela a très bien fonctionné en première mi-temps, nous avons créé de nombreux espaces et créé beaucoup d’occasions.

«Le fait que nous voulons gagner et être en Ligue des champions ne change rien, mais pour cela, nous devons mériter d’y être.»