La star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a déclaré à talkSPORT que jouer au milieu de terrain pour l’Angleterre était ” difficile ” et révèle que le changement de position était une ” expérience ” de Gareth Southgate

Trent Alexander-Arnold a déclaré à talkSPORT qu’il avait du mal à jouer au milieu de terrain pour l’Angleterre et que la décision tant attendue était une “expérience” de Gareth Southgate.

L’arrière droit de Liverpool a régulièrement été associé à un passage au milieu du parc en raison de son jeu et de sa capacité de passe exceptionnelle au niveau du club.

Trent Alexander-Arnold a tiré sur le numéro de maillot habituel de la légende de Liverpool Steven Gerrard pour changer de milieu de terrain

L’arrière latéral offensif a réussi un nombre impressionnant de 32 passes décisives lors de ses trois précédentes campagnes de Premier League, devenant l’un des principaux débouchés créatifs de Jurgen Klopp.

Cependant, il a lutté pendant des minutes régulières pour l’Angleterre, Southgate bénéficiant d’un stock d’options enviable à l’arrière droit, notamment Reece James, Kyle Walker et Kieran Trippier.

Dimanche, les Three Lions ont affronté Andorre, la 156e équipe internationale de la FIFA, et face aux ménés, Southgate a pu expérimenter son alignement entre des affrontements plus difficiles contre la Hongrie et la Pologne.

Et le manager anglais a finalement décidé de serrer les coudes, plaçant Alexander-Arnold à la droite d’un milieu de terrain à trois – portant même l’ancien maillot n°4 de Steven Gerrard, que les fans de Liverpool auraient adoré.

Alexander-Arnold a 14 sélections et un but pour l’Angleterre

La star de 22 ans, née à Liverpool, a réussi 81% de passes en première mi-temps ainsi qu’un tir au but, avant d’être transférée à l’arrière droit en seconde mi-temps.

Et il a admis à talkSPORT qu’il avait trouvé le changement de position difficile.

“C’est un nouveau rôle pour moi, un peu différent, je pense qu’il y a eu beaucoup de questions posées si je peux ou non y jouer et beaucoup d’opinions ont été exprimées au cours des dernières semaines”, a déclaré Alexander-Arnold, s’exprimant. exclusivement à Faye Carruthers, correspondante de talkSPORT en Angleterre.

“C’était une expérience que le manager voulait essayer, mais c’était difficile pour moi d’avoir le ballon, j’ai trouvé beaucoup plus difficile d’avoir le ballon dans ces espaces.

“Mais que je commence là-bas ou que je commence tout de suite, je pense que je me retrouve naturellement à dériver au milieu de terrain, à récupérer le ballon et à effectuer le jeu.”

Alexander-Arnold s’est aligné au milieu de terrain lors des séances d’entraînement en Angleterre

Après la pause, Alexander-Arnold est revenu à sa position naturelle d’arrière droit, semblant beaucoup plus à l’aise et voyant le nombre de ses passes passer à 91%.

L’équipe en général semblait plus assurée, ajoutant trois buts supplémentaires au premier match de la première mi-temps de Jesse Lingard, ce qui en fait cinq victoires sur cinq avec 17 buts marqués et un encaissé dans leur groupe de qualification pour la Coupe du monde 2022.

“La seule différence était que je commençais là-bas [in midfield] et c’était un peu plus difficile de vraiment trouver l’espace que je voulais », a-t-il poursuivi.

“La seconde mi-temps, nous avons un peu changé le système et j’ai pu trouver beaucoup plus d’espace et avoir du temps sur le ballon et obtenir des positions assez similaires à celles de jouer au milieu de terrain de toute façon.”

